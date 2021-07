von Sabine Naiemi

Am Montag vor etwas über zwei Wochen mit dem ersten Hagel hat es angefangen. Mittlerweile hat es dem Nebenerwerbslandwirt Daniel Montel aus Oberbaldingen, der erst im Frühjahr seinen Biogemüse-Anbau startete, so gut wie die ganze Ernte vernichtet. Seine Äcker stehen unter Wasser, durch die Nässe verfaulen Salat und Gemüse direkt auf dem Feld, besonders der Salat verträgt die Staunässe nicht.

Auf dem Acker am Ortsausgang von Oberbaldingen Richtung Öfingen steht das Wasser, und das angebaute Gemüse verfault. Bild: privat | Bild: Daniel Montel

Auch den anderen Landwirten macht das Wetter zu schaffen, obwohl es beim Getreide und Heu momentan weniger schlimm aussieht als im Gemüseanbau. Da ist Montel der Einzige auf der Ostbaar, der dies in diesem Rahmen tut und deshalb besonders betroffen.

Mehrere Faktoren im Spiel

Zuerst waren es die kalten Temperaturen im Frühjahr und dadurch quasi ein Zeitverlust von vier Wochen.

Dann, beim ersten Hagel, wären viele von den Jungpflanzen die draußen waren kaputtgegangen, berichtet Montel weiter. Es habe vielen Pflanzen auf dem Gemüseacker die Blätter durch Hagel durchlöchert, wodurch sich durch die anhaltende Feuchtigkeit Pilze und andere Krankheiten ausbreiten konnten. Das sei speziell bei der biologischen Bewirtschaftung ein Problem, da man nicht einfach mit einer chemischen Keule über das Gemüse fahren könne. Von Tomaten, Paprika und Kartoffeln hatte der Hagel die gerade angesetzten Früchte und Haupttriebe abgeschlagen. So musste er auch die erste Zucchini-Ernte komplett wegschmeißen.

Der Boden packe einfach die Menge an Wassermassen nicht mehr, so Montel weiter. Zwar sei eine ältere Drainage im Boden, doch die packe was von der Autobahn her herunterkommt nicht. Neue Drainagen dürften nicht gelegt werden. Dadurch, dass das Wasser auf dem Acker steht, könne man weder Unkraut jäten noch neues Gemüse säen oder pflanzen. Dabei müsste er eigentlich dringend die nächsten Sätze Salat, Kohlrabi, Zucchini und anderes Gemüse in den Boden bringen.

Das nächste Problem sei, so Montel, dass durch die Feuchtigkeit zu wenig Sauerstoff im Boden ist. Der Boden stinke nach Fäulnis, die Pflanzen bekommen an den Wurzeln zu wenig Sauerstoff und können nicht wachsen.

Des Risikos von Hagel sei man sich bewusst gewesen, aber dass es so trifft, damit hätte er nie gerechnet. Er sei eher von zu viel Trockenheit in den kommenden Jahren ausgegangen und hätte eine Beregnungsanlage eingebaut.

„Den anderen Berufskollegen geht es nicht anders“, sagt Montel. Das Getreide steht im Wasser. Etliche Hektar Heugras stünden zur Ernte an, doch die Äcker seien aktuell nicht befahrbar.

Bio-Landwirt Christoph Trütken aus Bad Dürrheim erklärt: „Bei uns ist es gerade mit dem Weidegang schwierig, weil die Kühe Schäden auf den Böden anrichten. Also haben wir sie im Stall gelassen und mit Heu gefüttert. Bestimmte Pflanzen leiden unter der Staunässe. Zum Beispiel die Futterpflanze Luzerne, die keine Staunässe mag.“ Ansonsten könne er sich nicht beklagen, da er die Heuernte schon Anfang Juni eingebracht habe, nachdem er gesehen hat, dass das Gras sich niederlegt, wenn es noch länger stehen würde. „Schwierig wird es, wenn zur Getreideernte die Böden immer noch nass sind“, so Trütken. Die Mähdräscher sind schwer, sinken ein und verursachen dadurch Bodenschäden. Auch Landwirt Kuno Engesser aus Hochemmingen hofft darauf, dass in ein paar Tagen alles trockener sein wird. „Dieses Jahr ist schlimm für die Landwirte“, sagt Ehefrau Silvia. „Wir haben noch viel Heu stehen und müssten dringend zur Ernte raus.“

„Die Situation ist sehr unterschiedlich“, erklärt Rainer Hall, der Geschäftsführer des Maschinenrings Donaueschingen. Die Folgen der Unwetter würden sich regional sehr unterschiedlich zeigen. Dem einen Ort könne es gut gehen, dem nächsten nicht. „Im Schwarzwald-Baar-Kreis gab es in den letzten vier Wochen auch punktuell Hagel und Sturm, so etwa in Döggingen und Mundelfingen vor drei Wochen und in Fischbach und Niedereschach. In diesen Orten ist die komplette Ernte verloren, da steht nichts mehr. Auch in Mundelfingen steht kein Halm mehr. Das ist ein Totalschaden und das sind wirkliche Schockereignisse für die betroffenen Regionen, höchst tragisch. Für die Region um Bad Dürrheim herum, kommt man sicher, je nach Bewirtschaftungsart, mit einem blauen Auge davon, wenn das Wetter jetzt schöner wird. Wo noch etwas steht, wäre das dann in Ordnung. Dadurch, dass wir hier auf 700 Höhenmetern liegen, ist die Ernte ja noch nicht reif. Da wäre noch ein bisschen Zeit hin.“

Bad Dürrheim Frisch vom Acker direkt auf den Tisch Das könnte Sie auch interessieren