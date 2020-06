von sgn

Das Ehepaar Anette und Norbert Müller aus Sunthausen engagiert sich ehrenamtlich in der Tierhilfe für Rumänien und fährt Ende Juli dieses Jahres bereits zum dritten Mal selbst und auf eigene Kosten nach Rumänien, um die hier gesammelten Sach- und Geldspenden direkt vor Ort zu übergeben und auch zu helfen (wir berichteten). Leider hat sich in der Berichterstattung am vergangenen Mittwoch bei der Angabe der Bankverbindung ein Fehler eingeschlichen. Die richtige Bankverbindung/IBAN für die „Tierhilfe Rumänien 2020“ lautet wie folgt: DE86 6945 0065 0000 0667 55. Sach- und Futterspenden können bei den Müllers direkt in Sunthausen abgegeben werden. Kontakt unter Telefon 01575/5 13 89 78 oder 0171/2 02 26 77.