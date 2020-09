von SK

Auch 2020 beteiligt sich Bad Dürrheim an der bundesweit stattfindenden „Fairen Woche 2020“, die von Montag, 7. September, bis Samstag, 13. September, stattfindet.

Auch wenn sich das öffentliche Leben nur langsam von der Corona-Krise hin zu einer neuen Normalität erholt, findet diese Woche im September wieder bundesweit statt. Im Mittelpunkt steht diesmal das Thema „Fairer Handel und das Gute Leben“. Was brauchen wir für ein gutes Leben? Was trägt der Faire Handel zum Wandel zu einer nachhaltigen Lebensweise bei?

Mit jährlich über 2000 Veranstaltungen ist die Faire Woche die größte Aktionswoche zum Fairen Handel in Deutschland überhaupt. Sie lebt von den vielen Aktionen, die von lokalen Gruppen und Organisationen wie Weltläden, Fairtrade-Towns, kirchlichen Gruppen, Supermärkten und Fairtrade-Schools durchgeführt werden. Faire Informationsveranstaltungen sowie vielen andere Aktionen laden dazu ein, den fairen Handel kennen zu lernen.

Auch die Stadt Bad Dürrheim, die seit 2017 offiziell Fairtrade-Stadt ist, beteiligt sich unter Mitwirkung verschiedener Bad Dürrheimer Betriebe und Einrichtungen an dieser Aktionswoche. Viele Aktionen und kleine Veranstaltungen konnte die Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt – unter der Federführung von Roswitha Kneer – zusammenstellen, die wieder ein interessantes und abwechslungsreiches faires Angebot darstellen.

So werden im Einzelhandel verschiedene Angebote locken und beim Generationentreff Lebenswert findet am Mittwoch, 9. September, das „fair-gnügliche“ Cafe Mittendrin statt. Willkommen sind die Besucher hier von 14 bis 17 Uhr. Zum Thema Mais, das wahre Gold Mexikos, spricht am Freitag, 11. September, Pablo Mattes in seinem Vortrag, der um 19.30 Uhr im Kurhaus beginnt.

Zu einem Quiz und einer kleinen, aber sehr feinen Messe sind die Besucher am Samstag, 12. September, in den Marzipanladen und den Eine-Welt-Laden Karibuni eingeladen. Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, sich am Wandel zur nachhaltigen Lebensweise zu beteiligen und sich zu informieren.

Die Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt dankt schon im Voraus allen Betrieben, Einrichtungen und Vereinen für die Beteiligung an der „Fairen Woche“. Durch die einzelnen Aktionen wird das Angebot an fairen Produkten in Bad Dürrheim noch stärker in der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Die Gruppe möchte so noch mehr Menschen für den fairen Handel begeistern und seine Wirkungen auf die, nicht nur aus dem Ausland kommenden, Hersteller sichtbar machen.