Von ihrer besten Seite zeigten sich am vergangenen Freitag die Gastronomen in der Innenstadt Bad Dürrheims. Während es sonst nach Geschäftsschluss am Abend in der Stadt sehr ruhig wird, waren überall wieder Spaziergänger unterwegs, viele davon vom Kurgebiet her kommend. Der Aktionstag der Kur- und Bäder GmbH war dieses Mal auch wieder mit verlängerten Geschäftszeiten bis 19 Uhr kombiniert und dann ganz auf die Lokale und Gaststätten zugeschnitten.

Überall waren die Plätze besetzt, mussten die Gastwirte sogar noch ihr Platzangebot erweitern. Das gute Wetter tat sein Übriges dazu. So war dann auch der Freitag wieder ein genussvoller Abend. Aufgrund der musikalischen Unterhaltung, die an vier Orten angeboten wurde, kamen auch Gäste von außerhalb. Die Leute waren begeistert und sparten nicht mit Lob.

Im Restaurant-Café „Walz“ saßen zum Beispiel Yvonne Baumgart und Roland Meier mit Volker und Marianne Weiß zusammen, während Alleinunterhalter Helmut Doser aus Brigachtal musikalisch für gute Stimmung sorgte. „Die Aktionstage beleben die Innenstadt und kommen überall gut an“, erklärte Volker Weiß, der Vorsitzende des Schwimm- und Ski-Clubs. Ein paar Tische weiter saßen Hanneliese Huber und Horst Brand aus Niedereschach. Sie seien extra wegen der Musik gekommen, erklärten sie, speziell weil sie Helmut Doser hören wollten.

Auch bei Sabine Fink von Sabines Schreibstube sind die Aktionstage immer ein großer Erfolg. „Die Leute sind begeistert“, erklärte sie. Sabines Schreibstube ist durch die Geschäftsinhaberin bei den Aktionstagen zum Geheimtipp avanciert. Auch Neubürger der Kurstadt würden die Aktionstage sehr genießen. Während der anderen Aktionstage wird die Friedrichstraße in der Regel immer gesperrt. Das war dieses Mal nicht der Fall, aber eine Sperrung wäre sogar eigentlich besser gewesen, damit die Gäste und Spaziergänger durch den Verkehr nicht so gestört würden.

Rosemarie Härle und Heidi Duffner sind an den Aktionstagen auch immer gerne unterwegs und gehören schon zur festen Gästegruppe bei Sabines Schreibstube. Beide finden die Abende klasse. Sowas sollte eigentlich jeden Monat veranstaltet werden, erklären sie. „Ich genieße es in vollen Zügen, dass in der Innenstadt etwas los ist“, sagt Rosemarie Härle. Allerdings, schränkt die frühere Geschäftsfrau ein, wenn man es mal ehrlich betrachte gäbe es halt in der Innenstadt kaum Geschäfte, die Anlass zum Bummeln gehen geben würden.

Ihr gegenüber sitzt eine Dame aus Sunthausen. Sie pflichtet bei, was den schönen Abend angeht. Bemängelt allerdings, dass es von den Ortsteilen her sehr umständlich sei, mit dem öffentlichen Personennahverkehr in die Kernstadt zu kommen und wieder zurück. Sie könne sagen, dass man solche Lokalitäten vermisst, in denen auch etwas für jüngere Leute angeboten wird, wo man öfter jüngere Leute treffen könnte, und abendliche Tanzveranstaltungen stünden auf ihrem Wunschzettel der Unterhaltung. Auch Rosemarie Härle schwärmt noch von vergangenen Zeiten, als der Hänslehof noch ein Hotel mit Barbetrieb war. Das würde sie sehr vermissen. Außerdem, schiebt sie hinterher, fände sie, dass dringend für mehr Hotels gesorgt werden müsse, damit noch mehr Gäste nach Bad Dürrheim kommen können.

Jedenfalls ist es ganz einhellige Meinung der Innenstadtbesucher, jung wie alt, dass die von City-Manager Daniel Limberger initiierten Aktionstage eine gute Idee sind, beibehalten werden sollten und sogar noch ausbaufähig wären.