von SK

Die Narrenzunft Hochemmingen will mit einigen Aktionen dem Ort das närrische Leben einhauchen. Mit Narrenbäumen, bunten Fensterdekorationen oder Narrenbändeln am Haus soll der Ort bunt werden.

Eckbühlvogt Harald Fischerkeller von der Narrenzunft Hochemmingen macht es vor, wie die alten Weihnachtsbäume kreativ zu Narrenbäumen umgewandelt werden können. Bild: Narrenzunft Hochemmingen | Bild: Narrenzunft Hochemmingen

Bereits jetzt haben einige Bewohner ihre ehemaligen Weihnachtsbäume umdekoriert. Man hofft, dass es noch mehr werden. Durch die Aktion „Fasnetpaket für die Vereinskinder“ sind nun schon manche Fenster närrisch dekoriert.

Ein imaginärer Narrenfahrplan im Phantasiestädtle soll die Mitglieder ermuntern, einfach mal ins Häs zu schlüpfen und unter Beachtung der Corona-Regeln im Haus oder im Garten eine Runde zu jucken. Des Weiteren wird zu Verkleidungsaktionen zu verschiedenen Mottos aufgerufen. Bilder davon werden gesammelt und sollen den Narrenfunken mehr und mehr verbreiten.

Außerdem kreiert man ein närrisches Willkommensschild am Ortseingang. Das Narrenblatt kommt wieder in den Druck und wird abweichend zu den bisherigen Narrenjahren in den Briefkasten der Stammleser gesteckt. Die Druckkosten übernimmt die Vereinskasse, obwohl man sich über eine spätere Spende sicher freut. Der beliebte Verkauf an der Haustür mit dem Schnäpsle in der guten Stube muss auf nächstes Jahr verschoben werden.

An der Fasnet selbst wird es sicher keine Treffen geben. Deshalb sind die kleinen Bildershows und Filmclips in der Narrenzunft-Whatsapp-Gruppe eine willkommene Abwechslung, welche die Freude auf das nächste Narrenjahr wecken.