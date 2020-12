von Sabine Naiemi

Trotz der Corona-Einschränkungen ließen sich ein paar Vereine der Stadt nicht unterkriegen und initiierten verschiedene Adventsaktionen, die sich allesamt guter Resonanz erfreuten.

Turnerbund-Trainer Knut Gerlich übergibt die Schoko-Überraschungen an seine Schützlinge. Bild: Turnerbund

Einen kleinen Adventsgruß für die Turnerbund-Kinder überbrachten die Trainer des Turnerbunds Bad Dürrheim als Vorboten des Christkindes. Alle Kinder und Jugendlichen aus den Volleyball- und Turngruppen durften sich über eine schokoladige Überraschung freuen. Wenn schon kein Training stattfinden kann, und auch das Nikolausturnen ausfallen musste, wollten die Trainer und der TB-Vorstand wenigstens auf diese Art den Kindern ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Wann sich alle beim Training wiedersehen können, ist leider noch nicht abzusehen.

In Biesingen überraschten die Mooslochhexen die Kindergartenkinder mit Nikoläusen und Adventskalendern. „Wir wollten trotz dieser Zeit wenigstens ein kleines Zeichen setzen“, erklärt der Mooslochhexen-Vorstand Volker Schwald. Die Kinder seien nämlich immer mit Feuereifer dabei, an der Fastnacht die Hexen nach Kräften zu unterstützen und das sollte honoriert werden, so Schwald.

Auch die Katholische Junge Gemeinde (KJG) war rührig. „Wir haben bis zum 9. Dezember Bestellungen für Plätzchen, Linzertorte, hausgemachte Marmelade von Rita Heizmann und Weihnachtskarten (von der Mädchen-Gruppe gebastelt) angenommen“, erklärt Lukas Wursthorn. Ursprünglich wurden die Plätzchen immer in der Bäckerei Fischerkeller gebacken, was jedoch dieses Jahr wegen der Corona-Regeln ausfallen musste. Verteilt wurden die Sachen dann am 20. Dezember. Zwar glücklich darüber, ein wenig das finanzielle Minus ausgleichen zu können, habe man dennoch die Weihnachtsmarktatmosphäre vermisst.

Carolin Hirt (rechts) und Lisa Schulz sind die Initiatorinnen der Nikolausaktion des Blasorchesters und packen fleißig die Bestellungen in Tüten ab. Die Aktion erfreute sich bester Resonanz. Bild: Blasorchester

Auch das Blasorchester Bad Dürrheim initiierte eine Nikolausaktion. Bequem konnte per Internet eine Nikolaus-Geschenktüte in zwei Varianten – für Erwachsene und für Kinder – bestellt werden. Weihnachtliche Genüsse, selbst gemacht von den Musikerinnen und Musikern, waren darin enthalten. Die Musiker lieferten am Nikolaustag dann die bestellten Tüten aus.