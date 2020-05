Zumindest war das in Bad Dürrheim so. „Wir haben heute kein Museumswetter“, erklärte Elisabeth Reifgerste, die im Fastnachtsmuseum Narrenschopf den Dienst versah. „Der Start war so richtig mau“, ergänzte sie. Und das trotz der vielen Neuerungen wie etwa dem Narrenschiff, mit denen der Narrenschopf sich als Museum interessant machen will bei Besuchern.

Das Wetter war einfach zu schön. In der Innenstadt tummelten sich unzählige Fahrradfahrer, bei einer Pause einen leckeren Becher Eis schlemmend. Auch im Kurpark waren viele Spaziergänger unterwegs und genossen entspannt die Sonne. Den Kurpark sommerschön erstrahlen zu lassen, wird die Mitarbeiter der Kurgärtnerei übrigens in den nächsten Tagen noch jede Menge Arbeit abverlangen. Die Blumenbeete sehen alle recht mitgenommen aus.