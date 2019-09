von Alexander Hämmerling

Bad Dürrheim (häm) Auch wenn das Herbestfest des Gesangvereins 1906 Unterbaldingen von seinen einstigen Dimensionen einer viertägigen Feier auf ein mittlerweile zweitägiges Beisammensein zusammengeschmolzen ist, so ist es doch ein jährliches Fixdatum für die Ortsgemeinschaft. Alleine am Sonntag strömten rund 200 Gäste zum Mittagessen der 33. Auflage des Festes in die Ostbaarhalle.

Während die Gäste sich bestens gelaunt verwöhnen ließen, stellte das Helferteam an 20 Sängern in und um die ehemalige Fliegerhalle ein kurzweiliges Unterhaltungsprogramm auf die Beine. „In Harmonie vereint“, mit diesem Marsch eröffnete Unterbaldingens Musikverein seinen Gastauftritt, nachdem zuvor bereits die Jugendkapelle die Gäste während des Mittagessens mit traditioneller Blasmusik beschallte. Allein für die Tombola kamen 350 Preise zusammen, zahlreiche davon wurden von den Bürgern gespendet. Der wertvollste Gewinn war eine Brennholzaxt. Die Kinder des Kindergartens St. Josepf ließen als Bühnenstars mit ihren Aufführungen die Herzen der zuschauenden Eltern höher schlagen. Zum abschließenden „Flummitanz“ wollten die Gäste dann noch eine Zugabe sehen. Im Außenbereich der Halle konnten sich derweil die Kinder beim heißen Draht, Sackhüpfen und Kistenlaufen die Zeit vertreiben. Das Duo Kaltenbrunn ließ das Fest bei Live-Musik ausklingen.

„Der Grundgedanke des Festes ist die finanzielle Sicherung des Vereins, um die musikalischen Leiter bezahlen zu können und durch Ausflüge die Kameradschaft zu stärken“, sagt der Vorsitzende Laurentius Baumann. „Auch wenn unser Herbstfest inzwischen deutlich kleiner ist, ist es doch ungemein wichtig für unsere Präsenz in der Öffentlichkeit. Die Leute kommen nach wie vor gerne, unterstützen den Verein und verbringen eine gesellige Zeit in freundschaftlicher Atmosphäre.“

