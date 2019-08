Gleich zwei Mal können sich die Kinder beim Ferienprogramm der Stadt auf tolle Puppentheater-Aufführungen freuen.

Die Freiburger Puppenbühne kommt: Am Montag, 26. August, um 15 Uhr spielt die Freiburger Puppenbühne das Stück „Kasper und der Pirat der sieben Meere“.

Im Hafen von San Sansibar ist die Aufregung groß. Ein gewaltiges Schiff segelt herein und hisst die Piratenflagge. Der Pirat der sieben Meere kehrt mit Gold ins Königreich zurück. Doch oh Schreck – zur Belohnung für seine Dienste will der Seeräuber die Tochter des Königs zur Frau. Gut, dass sich da Kasper und sein pfiffiger Hund Bello zusammentun, um die Hochzeit der Prinzessin mit dem Piraten zu verhindern.

Kaspers Seeräuber-Abenteuer mit dem verwegenen Piraten und der schönen Prinzessin ist eine Stück zum Mitsehen, Mitfühlen und Miterleben, das Groß und Klein viel Spaß und gute Unterhaltung verspricht. Nicht nur die fantasievollen Puppen und Kostüme, sondern auch die wundervollen Bühnenbilder sorgen für eine heitere Atmosphäre, wenn der Freiburger Puppenspieler Johannes Minuth hinter der Bühne alle Register seiner Spielkunst zieht.

Und dann kämpfen im Rahmen Ferienprogramms am Freitag, 6. September, ebenfalls um 15 Uhr, auch noch Lukas und Jim Knopf tapfer gegen die Piraten „Die Wilde 13“. Während Lukas und Jim Knopf gegen die wilden Piraten kämpfen, entdecken sie einen blinden Passagier an Bord. Prinzessin Lisi, die kleine Tochter des Kaisers, hat sich heimlich eingeschlichen und ist nun in höchster Gefahr.

Als Puppenspieler agieren hinter dem Vorhang Michael Kunze als Lukas und Michael Siegl als König Alfons.

Beide Aufführungen sind für Kinder ab vier Jahren. Sie finden statt im Kurstift am Salinensee, in Bad Dürrheim. Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Stilecht werden Popcorn und Getränke dazu verkauft. Informationen zum Kartenvorverkauf gibt es unter www.unser-ferienprogramm.de/bad-duerrheim.