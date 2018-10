Am Donnerstagmorgen herrschte in den sozialen Netzwerken große Aufregung: Ein Mädchen kam nach der Schule nicht nach Hause. Die Mutter meldete die Schülerin bei der Polizei in Villingen-Schwenningen als vermisst und machte auch in den sozialen Netzwerken auf eine mögliche Notlage ihrer Tochter aufmerksam. Am Nachmittag konnte das Mädchen wieder zurück zu ihrer Familie gebracht werden – dank zweier Jugendlicher, die ihr gut zuredeten und zur richtigen Zeit und am richtigen Ort Zivilcourage an den Tag legten. Die Polizei suchte öffentlich nicht nach ihr.

Junge erkennt Gesuchte im Bus

René (14), Schüler aus Aasen, ist von seiner Mutter auf die Vermisstenanzeige aufmerksam gemacht worden, die auch ein Foto und einige andere Angaben zur Identifizierung enthielt. Er war gerade im Bus von Donaueschingen, wo er die 9. Klasse der Realschule besucht, auf dem Weg nach Hause, als er realisierte, dass das besagte Mädchen mit ihm im Bus sitzt. Daraufhin informierte er seine Mutter, die mit ihm absprach, den Busfahrer zu informieren und im Bus zu bleiben. Mit im Bus saß auch seine beste Freundin Alina (16), die ebenfalls in Donaueschingen zur Schule geht und die elfte Klasse des Hauswirtschaftlichen Gymnasiums besucht.

René hat die Situation richtig erkannt und schnell gehandelt. Bild: privat | Bild: privat

In Sunthausen an der Kirche konnte das Mädchen den Bus trotz der Bemühungen des Busfahrers verlassen, geistesgegenwärtig folgten Alina und René ihr. Die Mutter des Jungen informierte die Polizei und gab die Informationen zur Buslinie durch. Die Polizei meldete sich dann über das Handy bei René, dass sie nicht einschreiten könnte, weil dies Sache der Erziehungsberechtigten und des Jugendamtes sei.

Wiederum hielt der Junge Rücksprache mit seiner Mutter, die die Mutter des Mädchens und das Jugendamt verständigte. Um nicht den Kontakt zum Mädchen zu verlieren, folgten ihm Alina und René weiterhin, bis in ein Waldstück bei Sunthausen. Sie haben sie immer wieder gebeten, sich zu beruhigen und zu erzählen, was los sei, um die für sie ungewohnte Situation einzuschätzen und unter Kontrolle zu bringen. Man findet für jedes Problem eine Lösung und könne über alles reden, das waren Sätze, die immer wieder fielen.

Erleichtert und stolz

Schließlich, nach zwei Stunden, ist es den beiden gelungen, das Mädchen zu beruhigen und es in die Obhut der Tante zu geben, die dann nach Sunthausen gerufen werden konnte. René und Alina wurden dann von den Verwandten des Mädchens nach Hause gebracht, die sich für die Hilfe herzlich bedankten.

Für René war das mit seinen 14 Jahren viel Verantwortung. Deshalb war er auch sehr erleichtert, als die Situation wieder geordnet war. "Als wir das Mädchen an die Familie übergeben haben, haben wir gedacht, das haben wir gutgemacht", sagt er. Einen festen Plan in der Tasche wie er vorgehen könnte, hatte René nicht. Er war nur froh, Alina als Unterstützung dabei zu haben. "Wir haben immer spontan überlegt, wie wir reagieren, was oft nicht einfach war", sagt der Schüler. Denn sie sei immer wieder weggelaufen und war sehr verschlossen.

Doch für René, der in der Schule die Funktion des Klassensprechers innehat, war klar, dass er und Alina das Mädchen nicht alleine lassen. Die Mutter von René findet, dass beide dafür von höherer Stelle gelobt werden sollten. Im Netz wird ihre Aktion schon honoriert. Eine Userin schreibt zum Beispiel: "Eine wunderbare Nachricht. Ein großes Lob an die beiden Schüler...es gibt sie noch die guten Menschen."

