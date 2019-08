Knapp sechs Wochen vor der Jubiläumsausgabe des Rideman vom 20. bis 22. September 2019 in Bad Dürrheim, kann die Strecke der Final-Etappe beschnuppert werden. Der Test-Ride auf dem Original-Riderman-Kurs startet am Samstag, 10. August, um 14 Uhr, beim Haus des Gastes, kündigt die Organisatoren der Sauser Event GmbH an und die Teilnehmer werden sich in der guten Gesellschaft verschiedener Radprofis befinden.

Seite an Seite mit den World Tour-Profis Simon Geschke (CCC), Johannes Fröhlinger (Sunweb) und auch mit dem heimische Kontinental-Radprofi Jan Hugger (Lotto Kern-Haus) wird aus dem Motto „Ride like a Pro“ ein „Plausch with the Pro“, so Rik Sauser. Je nach Gusto und Kondition stehen 55 Kilometer, 74 Kilometer oder die komplette Streckenlänge der dritten Riderman-Etappe über 99 Kilometer zur Auswahl. Der Test-Ride ist gratis. Wer anschließend am Einkehrschwung mit Apéro im Backhäusle Heidenhofen teilnehmen möchte, berappt 25 Euro.

Die Brüder Rik und Kai Sauser freuen sich: Simon Geschke komme direkt von seinem letzten Renneinsatz nach Bad Dürrheim, nachdem er eben noch bei der Tour de France über die Champs Elysée „geballert“ war und anschließend sein Einsatz bei der Polenrundfahrt bevorstand. Auch seinem Buddy Johannes Fröhlinger (Sunweb) wird man das eine oder andere Detail entlocken können. Zum Beispiel über dessen „brutalste Deutsche Meisterschaft ever“, der spektakulären Hitzeschlacht am Sachensenring.

Schon als zweijähriger Pimpf stand der Schwenninger Jan Hugger bei der ersten Ausgabe des Riderman am Straßenrand. Inzwischen ist er Kontinentalfahrer und kommt vom Nationalmannschaftseinsatz bei der Tour Alsace nach Hause zum Zwischenstopp beim Test-Ride, um gleich im Anschluss zum UCI-1.2-Rennen Antwerpse Havenpijl weiterzureisen. Aus dem ursprünglichen Profi-Quartett fiel leider Lokalmatador Jonas Koch (CCC) heraus, der just am Test-Ride-Wochenende die Straßen-Europameisterschaft im niederländischen Alkmaar bestreiten wird.