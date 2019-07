von Sabine Naiemi

Die Reihe der Gratulanten, die zur Amtseinführung des neuen Bürgermeisters der Stadt gekommen waren, war lang. Jedem Einzelnen schüttelten Jonathan Berggötz und seine Partnerin Angelika Lorenz die Hand und so fing die festliche Gemeinderatssitzung, im Rahmen derer das neue Stadtoberhaupt den Eid ablegen sollte, mit reichlich Verspätung an.

Nachdem Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Glunz Jonathan Berggötz (rechts), dem neuen Bürgermeister der Stadt Bad Dürrheim, den Amtseid abgenommen und die Amtskette übergeben hat, wird die Ernennungsurkunde unterschrieben. | Bild: Sabine Naiemi

Der Stellenwert Bad Dürrheims für die Region zeigte sich in der Präsenz der Bürgermeister aller Nachbarstädte, in der Präsenz der politischen Vertreter, einschließlich des Landrats. Der Rückhalt, den das neue Stadtoberhaupt genießt, zeigte sich in der Zahl der Gäste und Bürger, die ins Haus des Bürgers gekommen waren.

400 Gäste sind zur Amtseinführung des neuen Bürgermeisters in das Haus des Bürgers gekommen. | Bild: Sabine Naiemi

Für Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Glunz war es die fünfte Amtseinführung eines Bürgermeisters. Während bei der Verabschiedung von Walter Klumpp der Blick noch dankbar für das Geschaffene und Erreichte rückwärts gerichtet war, so sei er heute nach vorne gerichtet, erklärte Glunz. „Die große Mehrheit, mit der Sie gewählt wurden, zeigt die Erwartungen und Hoffnungen der Bürger“, richtete er das Wort an den neuen Amtsinhaber.

Es sei mit Wehmut verbunden, Bürgermeister a. D. Walter Klumpp nun in den Reihen der Ehrengäste zu begrüßen. Dieser habe bis zum letzten Tag seiner Amtszeit mit vollem Einsatz hervorragende Arbeit geleistet. Dafür könne ihm nur Hochachtung ausgesprochen werden. Zahlreiche Redner sprachen Grußworte, zahlreicher noch waren die guten Wünsche. Wir berichten weiter.