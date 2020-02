von Sabine Naiemi

Ein Abend mit jeder Menge an Gemeinschaftsproduktionen aus den Reihen der Narrenzunft, schönen Tanz- und einfallsreichen Lachnummern, aber auch der einen oder anderen Länge und etwas, was man als einen Faux pas bezeichnen kann. Manche Länge im jeweiligen Programmpunkt merkt man an der Uninteressiertheit des Publikums, welches dann von Zeit zu Zeit im hinteren Teil des Saals durch einen relativ lauten Geräuschpegel seiner Unterhaltungen auffiel.

Bild: Naiemi, Sabine

Ein bestimmtes Motto hat der Narrenzunftball nicht, so darf man immer sehr gespannt sein auf das Programm. Dieses umfasste zehn Punkte. Begrüßung und Auftakt durch den Fanfarenzug folgten die kleinen Piraten.

Ein bisschen Bauch braucht jeder Mann, das finden jedenfalls die Frauen der Bad Dürrheimer Narrenzunft und besingen in einer Gemeinschaftsproduktion genau diesen. | Bild: Naiemi, Sabine

Die Hansel besangen Männer mit und ohne Bauch, das vertonte Lokalkolorit der Johli endete wie immer mit dem Evergreen „Wenn du balla balla bist“. Zu Begeisterungsstürmen rissen die große Tanzgruppe und die Narros mit ihrem Schwarzlichttanz als Flamingos hin. Klasse waren die Zunftwieber als interaktive Bilderrahmen.

Die Zunftwieber bringen als Bilderrahmen mit interaktivem Knopf die Ballgäste zum Lachen und müssen bei all dem Vergnügen gar selbst schmunzeln. | Bild: Naiemi, Sabine

Eine tolle Nummer der Sketch „Himmel und Hölle“.

Großer Andrang an der Himmelspforte. Empfangsdame Frau Engele hat gerade einen Mordskater vom Trollinger, und ständig kreuzt der Teufel auf. | Bild: Naiemi, Sabine

Die große Tanzgruppe der Narrenzunft studierte ihre klasse tänzerische Darbietung als Clowns unter der Leitung von Annika Martin und Miriam Rauch ein. Das Publikum war so begeistert, dass die Gruppe in die Zugabe musste. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Zu loben ist der Einsatz der Jung-Narrenräte. Sie wuppten etwa die Moderation. Nun geht es bei der Fastnacht durchaus derb und ironisch zu, aber der feine Humor des Narren zeichnet sich dadurch aus, dass er eben nicht unter die Gürtellinie geht. Es war mit Sicherheit nicht böse gemeint, aber SPD-Stadträtin Derya Türk-Nachbaur als Pole-Tänzerin im Tütü darzustellen, die damit für ihre Partei Geld sammelt und eine heiße Nacht mit Bürgermeister Berggötz beim Junggesellenabschied verbringt, war dann doch jenseits des guten Geschmacks.

Bilder von dem Abend sind zu finden unter:

Bad Dürrheim Eine große Gemeinschaftsproduktion: Bilder vom Zunftball der Narrenzunft Bad Dürrheim(Teil 1) Das könnte Sie auch interessieren

und

Bad Dürrheim Bilder vom Zunftball in Bad Dürrheim (Teil 2) Das könnte Sie auch interessieren