von SK

Das Regionentheater aus dem Schwarzen Wald bringt beim Sommertheater am Wochenende des 23. bis 25. August, „Don Quijote und Sancho Panza“ – die Ritterkomödie nach Miguel de Cervantes – und „Pettersson und Findus“ nach Sven Nordquist auf die Bühne.

Das Regionentheater hält dieses Jahr bereits zum sechsten Mal Einzug in Bad Dürrheim, genauer gesagt am Salinensee in Bad Dürrheim. Nach den Erfolgen in den letzten Jahren wird auch dieses Mal wieder an drei Tagen gespielt. Das Stück „Don Quijote und Sancho Panza“ können Gäste und Theaterliebhaber gleich an zwei Tagen erleben. Am Sonntag wird das familienfreundliche Stück „Pettersson und Findus“ erstmals auf der Freilichtbühne aufgeführt.

Der Vorverkauf hat nun begonnen. Karten gibt es ab sofort an der Touristinformation im Haus des Gastes und allen Vorverkaufsstellen des Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Spielzeiten sind am Freitag, 23. August und Samstag, 24. August, jeweils um 20 Uhr. Das Familienstück am Sonntag, 25. August, wird um 16 Uhr aufgeführt. Der Eintrittspreis beträgt 16 Euro, ermäßigt neun Euro. Das Familienstück kostet 12 Euro, ermäßigt fünf Euro. Der Platz wird bestuhlt sein, es gibt freie Platzwahl. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf einen anderen Termin verschoben. Informationen gibt es an der Touristinformation im Haus des Gastes, Telefon (07726) 66 62 66 oder unter info@badduerrheim.de.