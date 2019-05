Bad Dürrheim 24. Mai 2019, 08:00 Uhr

Zum Fest der Begegnung beim Jugendhaus Bohrturm

sind alle Bürger eingeladen

Das Fest ist ein Projekt der deutschlandweiten 72-Stunden-Aktion, an dem der Teilhabekreis Bad Dürrheim, Schüler von der Realschule am Salinensee und Jugendliche vom Jugendhaus Bohrturm beteiligt sind. Rund 85 000 Teilnehmer in 3340 Gruppen und 45 internationalen Gruppen nehmen deutschlandweit teil.