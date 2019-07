Mit 20 Musikliebhabern war die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier„ im Haus des Gastes am vergangenen Samstag sogar gut besucht. „Bilder einer Ausstellung“, so der Titel für den pianistischen Ausflug mit der russischen Musikerin Nadezda Pisareva.

„Bilder einer Ausstellung“ ist wohl eines der bedeutendsten Klavierwerke von Modest Mussorgski, von dem von mehreren namhaften Komponisten gar eine Orchesterfassung komponiert wurde. Maurice Ravel gehört hier zu den Schwergewichten. Der dritte im Bunde, um deren Kompositionen sich das Konzert drehte, war schließlich Jean-Philippe Rameau. Einem jener Giganten der Klassik, welche die Natur in ihrer Musik nachzuahmen versuchten. Dieses Bestreben wurde im 20. Jahrhundert mitunter auch von Ravel verfeinert. So schließt sich der Kreis der Protagonisten.

Für das Auditorium folglich eine differenzierte künstlerische Gestaltung mit hohem Anspruch. Gesichtszüge voller Leidenschaft und Hochgenuss waren unter den Hörern zu erspähen, es war ein Saal voller Kenner. Die Konzertreihe erreicht offenbar lediglich nur eine erlesene Schar an Klassikliebhabern. Dabei wendet sich „Weltklassik am Klavier„ bewusst an die Generation junger Hörer. So ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren etwa der Eintritt frei. „Bringen sie doch mal ihre Kinder und Enkelkinder zu unseren Konzerten, bei uns darf auch genascht werden“, so der Aufruf in den Zeilen des Programmheftes.

Junge und vielversprechende Musiker, aber auch renommierte Virtuosen führt der Veranstalter im Portfolio. Nadezda Pisareva beispielsweise ist Gewinnerin zahlreicher, internationaler Klavierpreise und hat 2015 an der Moskauer Philharmonie debütiert. Jeden ersten Samstag im Monat finden Konzerte der Reihe „Weltklassik am Klavier„ im Haus des Gastes statt. Das nächste Konzert mit Katie Mahan läuft am Samstag, 3. August, um 17 Uhr im Haus des Gastes. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Liszt, Debussy und Gershwin. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro.