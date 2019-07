von Sabine Naiemi

Bürgermeister Jonathan Berggötz begrüßt die Gäste zur Festsitzung des Gemeinderates | Bild: Naiemi, Sabine

Das neue Stadtoberhaupt begrüßt die Gäste zur Festsitzung des Gemeinderates von Bad Dürrheim, in deren Rahmen er zahlreiche Verabschiedungen und Ehrungen vorzunehmen hat.

Reinhold Springindschmitten, Regine Mäder, Bürgermeister Jonathan Berggötz | Bild: Naiemi, Sabine

Aus dem Ortschaftsrat Hochemmingen werden Reinhold Springindschmitten und Regine Mäder verabschiedet. Regine Mäder wurde 2014 in den Ortschaftsrat gewählt. Bereits seit 2009 stand sie Bad Dürrheim als sachkundige Einwohnerin im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss zur Seite. Reinhold Springindschmitten wurde 2004 in den Ortschaftsrat gewählt. Er erhielt die Ehrennadel der Stadt in Bronze sowie beide einen Gutschein der Kur- und Bäder GmbH.

Heinz Wölfle, Wolfgang Fritsche, Beate Kutzli, Sebastian Hanßmann, Bürgermeister Jonathan Berggötz | Bild: Naiemi, Sabine

Aus dem Ortschaftsrat Oberbaldingen werden von Bürgermeister Berggötz die Räte Heinz Wölfle, Wolfgang Fritz, Beate Kutzli und Sebastian Hanßmann verabschiedet.

Heinz Wölfle wurde wie Beate Kutzli 2009 in den Ortschaftsrat Oberbaldingen gewählt. Beide erhielten als Dank für ihre Tätigkeit einen Gutschein der Kur- und Bäder GmbH. Wolfgang Fritsche wurde in der Wahlperiode 1984 bis 1990 sowie erneut seit 1999 in den Oberbaldinger Ortschaftsrat gewählt. Er erhielt ebenfalls einen Gutschein sowie die Ehrennadel in Gold. Sebastian Hanßmann wurde 2014 in den Ortschaftsrat gewählt und erhielt auch einen Gutschein der Kur- und Bäder GmbH.

Christian Hirt, Bürgermeister Jonathan Berggötz | Bild: Naiemi, Sabine

Christian Hirt wurde 2014 in den Ortschaftsrat Unterbaldingen gewählt. Er bekommt zum Abschied als Dank einen Gutschein der Kur- und Bäder GmbH.

Reinhard Irion, Bürgermeister Jonathan Berggötz | Bild: Naiemi, Sabine

Verabschiedet wurde auch Reinhard Irion aus Öfingen. Er wurde 1999 in den Ortschaftsrat gewählt und erhielt für sein langjähriges Engagement die Ehrennadel in Silber sowie ebenfalls einen Gutschein der Kur- und Bäder GmbH.

Hubert Baier, Nora Münzer, Josef Hauger, Bürgermeister Jonathan Berggötz | Bild: Naiemi, Sabine

Hubert Baier aus Sunthausen ist ein lokalpolitisches Schwergewicht. Er wurde 1980 in den Ortschaftsrat gewählt, seit 1984 ist er Mitglied des Sportausschusses, seit 2004 sachkundiger Einwohner im Verwaltungsausschuss der Stadt. 1994 erhielt er die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen gesellt sich nun die Ehrennadel in Gold nebst einem Gutschein der Kur- und Bäder GmbH.

Nora Münzer erhielt zum Abschied ebenfalls einen Gutschein. Sie wurde 2014 in den Ortschaftsrat gewählt.

Josef Hauger war seit 1994 Mitglied des Ortschaftsrates Sunthausen, seit 2005 ordentliches Mitglied des Landwirtschaftsbeirats. Er erhielt einen Gutschein und die Ehrennadel in Gold.

Peter Hug mit Ehefrau, Bürgermeister Jonathan Berggötz | Bild: Naiemi, Sabine

Auch Peter Hug kann eine außerordentlich erfolgreiche Bilanz während seiner langen Jahre kommunalpolitischer Tätigkeit vorweisen. Er wurde 1989 in den Gemeinderat gewählt. Zuvor war er von 1984 bis 1989 Mitglied im Ortschaftsrat Sunthausen. Seit 2004 war er Mitglied im Technischen Ausschuss, seit 2009 stellvertretendes Mitglied des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses. Als Dankeschön für seine Tätigkeit wurde ihm das Stadtwappen der Stadt Bad Dürrheim überreicht, die Bürgermedaille der Stadt und der Titel „Altstadtrat“ verliehen.

Der ehemalige Ortsvorsteher Stephan Klemens (Mitte) mit Ehefrau und Bürgermeister Jonathan Berggötz | Bild: Naiemi, Sabine

Stephan Klemens aus Biesingen gibt zum 31. Juli sein Amt als Ortsvorsteher ab. Er hatte dieses Amt seit 2009 inne, ist seit 1994 Mitglied im Ortschaftsrat gewesen und seit 2014 im ELR-Forum tätig. Er erhält die Ehrennadel in Silber, einen Gutschein der Kur- und Bäder GmbH und einen Gutschein der Firma Wein-Riegger.

Geballtes ehrenamtliches Engagement im Bereich der Kommunalpolitik zeigt sich auf diesem Bild. So überreichte von Seiten des Städtetages Bürgermeister Berggötz an Reinhard Irion noch das Verdienstabzeichen des Städtetages in Silber und eine Ehrenurkunde.

Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser wurde 1999 in den Ortschaftsrat öfingen gewählt, 2004 folgte die Wahl in den Gemeinderat. Seit 2005 ist sie ordentliches Mitglied im Verwaltungsausschuss, seit 2009 stellvertretendes Mitglied im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss, seit 2014 stellvertretendes Mitlgied im technischen Ausschus, seit 2017 Mitglied im ELR-Forum. Sie erhielt das Verdienstabzeichen des Städtetags in Silber.

20 Jahre Tätigkeit im Gemeinderat ist die Bilanz von Klaus Götz (CDU). In diesen wurde er 1999 gewählt. Seitdem ist er auch Mitglied im Verwaltungsausschuss. Seit November 1999 nimmt er die Funktion des zweiten Bürgermeisterstellvertreters wahr und ist zudem Mitglied im Aufsichtsrat der Kur- und Bäder GmbH. Auch er erhielt das Verdienstabzeichen des Städttages in Silber.

Stephan Klemens erhielt zusätzlich zur ersten Ehrung ebenfalls noch das Verdienstabzeichen des Städtetages in Silber, wie auch Wolfgang Fritsche.

Peter Hug. der an diesem Abend ebenfalls mehrfach Geehrte, erhielt vom Städtetag zusätzlich das Verdienstabzeichen in Gold.

Gottfried Schacherer aus Unterbaldingen wurde 1989 in den Gemeinderat der Stadt gewählt. Von 1980 bis 2016 war er zudem Ortsvorsteher von Unterbaldingen. Seit 2009 engagiert er sich als stellvertretendes Mitglied im technischen Ausschuss und im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss. Zusätzlich zum 2009 verliehenen Verdienstabzeichen des Städtetages in Silber erhielt er nun das Abzeichen in Gold.

Uwe Siefert aus Bad Dürrheim erhielt für seine 20-jährige Tätigkeit im Gemeinderat das Verdienstabzeichen des Städtetages in Silber. Seit 2004 ist er auch Mitglied im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss, seit 2005 Mitglied der Personalkommission und seit 2009 stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsausschuss.

Den anwesenden Ehefrauen und Partnerinnen wurde jeweils ein Blumenstrauß überreicht.

Klaus Götz, Heinrich Glunz, Bürgermeister Jonathan Berggötz | Bild: Naiemi, Sabine

Ein ganz besonderes Anliegen war es Bürgermeister Berggötz, sich bei seinen beiden Stellvertretern Klaus Götz und Heinrich Glunz für deren geleistete Arbeit und im Voraus die gute Zusammenarbeit in den kommenden Jahren zu bedanken.

Bürgermeister Jonathan Berggötz nimmt den gewählten Gemeinderäten den Eid ab. | Bild: Naiemi, Sabine

Zum Schluss legen die 28 gewählten Gemeinderäte feierlich ihren Amtseid ab. Dieser lautet: „Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ Bekräftigt wurde die Verpflichtungsformel von einem gemeinsam gesprochenen: „Ich gelobe es!“