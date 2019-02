von man Mandy Heinze

Öfingen (man) 21 Mal rückte die Öfinger Feuerwehr im vergangenen Jahr zu Einsätzen in Öfingen und der Kernstadt aus. Sieben davon waren sieben Brandeinsätze, zwei Mal musste technische Hilfe geleistet werden. Es gab aber auch elf Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen.

Die 38 Einsatzkräfte der Wehr waren gefordert bei Fahrzeug-, Hütten-, Hecken- und Küchen- bis hin zu einem Gebäudebrand. Auch ein Wasserrohrbruch war dabei. "Wir haben wieder ein strenges Jahr gehabt, bei der Feuerwehr kann man seine Zeit sinnvoll anlegen", fasste es Gesamtkommandant Volker Heppler bei der Jahreshauptversammlung der Abteilung zusammen.

Lukas Dittmar wechselte im vergangenen Jahr von der Jugendfeuerwehr zu den Aktiven. Wobei im Moment noch vier Jugendliche in der Jugendfeuerwehr Ostbaar seien, berichtete Jugendwart Philipp Kohler. Auch die Jugendabteilung blickte mit wöchentlichen Proben, einer 24-Stunden-Übung und dem Kreisjugendzeltlager auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Und bei den Proben im heißen Sommer macht dann eine Wasserschlacht besonders Spaß. Für 2019 sieht der Kalender 39 Proben vor, ebenfalls wieder eine 24-Stunden-Übung, eine Sternfahrt nach Schönwald, die Hauptübung der Jugendfeuerwehr Bad Dürrheim, die Teilnahme beim Schwimmwettkampf in St. Georgen und die Teilnahme am Zeltlager in VS-Schwenningen. Außerdem möchte die Jugendfeuerwehr Ostbaar wieder ein Wahlcafé bei der Bürgermeisterwahl organisieren.

Für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Ralf Kienzle und Harald Schaber geehrt. Dies ist eine neue Ehrung, die vom Land Baden- Württemberg eingeführt wurde. Manfred Engesser wurde zum Oberfeuerwehrmann und Steffen Maier zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Für das neue Jahr steht in Öfingen schon das Osterfeuer am Ostersamstag im Kalender, das die Öfinger Feuerwehr traditionell veranstaltet. Die Hauptübung soll am Samstag, 18. Mai stattfinden und am Sonntag, 20. Oktober wird das Herbst- und Schlachtfest in der Osterberghalle sein.