von SK

Das herrliche Osterwetter lockte am Samstagabend viele Besucher zum Osterfeuer nach Öfingen, was man an den vielen geparkten Autos sehen konnte.

Neben einem tollen Feuer wurden die Gäste auch mit einem wunderschönen Sonnenuntergang und der Bewirtung durch die Öfinger Feuerwehr, die das Osterfeuer immer am Karsamstag oberhalb vom Feriendorf veranstaltet, belohnt. "In diesem Jahr kamen so viele Gäste aus nah und fern wie noch, wir mussten schon dreimal Getränkenachschub besorgen, erklärte der stellvertretende Abteilungskommandant Fabian Fuss. Mittags habe man fünf Ster Holz vom Osterberg geholt und dann aufgeschichtet, so Fuss weiter. Der ehemalige Kommandant Reinhold Kienzle wusste zu berichten, dass es noch nie so warm am Tag des Osterfeuers war. So wurde der Glühwein, der jedes Jahr für die Besucher bereit steht, dann auch erst nach Sonnenuntergang zum Renner, als die Luft trotz des Feuers etwas abkühlte.