Einen regelrechten Großeinsatz löste am Freitagmittag gegen 14.45 Uhr die Meldung eines Wohnungsbrandes in der Straße Am Waldrain aus.

Mit alarmiert wurden neben der Feuerwehr aus der Kernstadt die Abteilungswehren aus Hochemmingen, Unterbaldingen und Öfingen. Insgesamt rückten die Einsatzkräfte 44 Mann stark mit insgesamt sieben Fahrzeugen an.

Bild: Wilhelm Bartler

Als die Feuerwehren eintrafen, quollen aus dem Gebäude dicke Rauchwolken. Es stellte sich heraus, dass es die Einliegerwohnung des Hauses war, die brannte. Der Polizei sei vor Ort wohl recht bald klar geworden, dass der Bewohner den Brand selbst gelegt habe. Das berichtete auf Nachfrage des SÜDKURIER ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Deshalb wurde zu weiteren Ermittlungen die Kriminalpolizei hinzugezogen. Am Freitagabend konnten zum Stand der Ermittlungen und zur Schadenshöhe noch keine Angaben gemacht werden. Der Bewohner wurde zur Beobachtung ins Klinikum gebracht.