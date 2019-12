von Sabine Naiemi

Die Beschilderung der Wittmannstalloipe steht schon seit ein paar Wochen, doch die von der Bad Dürrheimer Familie Lauer geplante Pflege der Wittmannstalloipe stellt sich aktuell schwieriger als erwartet dar.

An den vergangenen Wochenenden war Andreas Lauer gemeinsam mit Frau Jeannette und Sohn Julius mit Handy und Astschere bewaffnet bereits auf der Loipe unterwegs, um störende Äste zu entfernen und Stellen, an denen noch vor dem Winter nachgebessert werden kann zu dokumentieren. „Eigentlich war der Zustand der Loipenstrecke dieses Jahr ganz gut“, meint Andreas Lauer. Was im Herbst an Ästen oder umgestürzten Bäumen noch auf der Loipe lag, sei vom Bauhof zwischenzeitlich weggeräumt worden.

Die daher anfangs noch bestehende Freude bei der Begehung der Loipenstrecke wurde dann aber im Bereich des Biotopes massiv getrübt. Hier hatten offenbar Wildschweine auf Futtersuche den Boden großflächig umgewühlt und ein wahres Schlachtfeld hinterlassen. Auf einem großen Stück besteht die Loipe nur noch aus Erdhaufen und Schlammpfützen.

„Das wäre auch mit mehreren ehrenamtlichen Helfern nicht mehr so einfach zu beseitigen“, musste Andreas Lauer enttäuscht einsehen. „Und selbst wenn man das Erdreich wieder glatt zieht, wäre der Boden derzeit aufgrund des hohen Wasserstandes dort immer noch ein einziger Matsch“. Fraglich sei auch, ob Ausbesserungsmaßnahmen überhaupt Sinn machen, da zu befürchten sei, dass die Wildschweine wiederkommen werden, solange sie in diesem Bereich etwas Fressbares finden.

Auch andernorts haben die Wildschweine wohl auf der Loipe gewühlt. Nicht so massiv wie am Biotop, aber doch so, dass die ursprüngliche Spur nicht mehr ohne weiteres begehbar ist. Das sieht der begeisterte Wintersportler jedoch nicht ganz so problematisch, da man hier beim Spuren ausweichen und um die Wühlstellen herum spuren könnte. Beim Biotop besteht diese Möglichkeit nicht. Hier ist der Raum begrenzt, das Gelände außerhalb der Loipenspur steht entweder unter Wasser oder ist dicht bewachsen.

Bezüglich möglicher Maßnahmen stehe er bereits mit dem Bauhof in Kontakt, so Lauer. Er hofft außerdem weiterhin auf engagierte Bürger, die sich gern aktiv beteiligen wollen, gern auch dieses Jahr noch. Interessenten können sich bei ihm per E-Mail melden an: lauer.badduerrheim@gmail.com.