Wo komm ich her und wo gehe ich hin? Für die meisten Menschen sind das Leitfragen des Lebens, die es zu beantworten gilt. Ein Blick in die Geschichte muss nicht verstaubt sein. In die Lebenswelt seiner Ahnen einzutauchen, kann eine Bereicherung sein. Auch Ursula Merz hat das für sich erkannt. Seit rund zwei Jahren forscht sie rund um das Leben ihrer Tante Balbina Fritschi, die 1875 in der Nachbarschaft, nämlich in Zindelstein zwischen Furtwangen und Wolterdingen, geboren wurde. Als alleinstehende Frau arbeitete sie in ihren 40ern mehrere Jahre bei einer herrschaftlichen Familie in Italien. Wie Frauen noch vor 100 Jahren gelebt haben und mit welchen Herausforderungen ihre Tante zu kämpfen hatte, war für die 69-Jährige besonders interessant. "Meine Großtante war eine außergewöhnliche Frau", sagt Ursula Merz.

Selbstständigkeit aufgegeben

Ihr Vater Xaver, hatte ihr und ihrer Schwester Doris immer viel über seine Tante erzählt. Sie soll eine strenge Frau gewesen sein, die Prinzipien hatte und für ihn und seine Schwester die Mutterrolle übernahm, als er im jugendlichen Alter zum Vollwaisen wurde. Davon ist Merz beeindruckt, schließlich hat sie dafür ihre gewonnene Selbstständigkeit in Italien aufgegeben und kehrte in den Schwarzwald zurück, wo sie wenige Jahre später mit 58 Jahren verstarb.

Zunächst versuchte Merz über das Archiv des Erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg an Informationen zu kommen, doch dort verwies man sie an das Standesamt Donaueschingen, wo ihr über Umwege die Sterbeurkunde ihrer Großtante ausgehändigt wurde. Außerdem erhielt sie ein Schriftstück zu einer Schwester Balbinas, Justina. Doch die altdeutsche Schrift kann sie nicht lesen, und so fehlen ihr wichtige Informationen.

Wurzeln in Italien und der Schweiz

Da Balbina alleinstehend blieb und selbst keine Kinder hatte, konnte Ursula auf keine Informationen anderer Verwandter zurückgreifen. Sie weiß aber, dass ihre Großtante rund vier Jahre in Mailand lebte, um als Hausdame bei einer reichen Familie zu arbeiten. Zuvor hat sie sich als Schneiderin verdient gemacht. Italien mag für sie nicht allzu fern gewesen sein, denn die Familie Fritschi hat wohl italienische und schweizerische Wurzeln, zu denen Merz bisher aber noch nicht durchgedrungen ist. Der Name Fritschi stand nach ihrer Recherche für Menschen, die als Hofnarren, Kutscher und Verwalter ihr Geld verdienten.

Ursula Merz ist sucht jemanden, der ihr beim Entziffern der alten Schrift helfen kann. Sie ist telefonisch unter 07726/7123 erreichbar.

Unterstützung für Familienforscher Aller Anfang ist schwer: Zunächst einmal kann die Befragung von Verwandten hilfreich sein, denn eventuell gibt es jemanden, der einen Stammbaum erstellt und weitere Details skizziert hat.

Behörden: Die Standesämter verwalten seit 1875 Personenstände. Dort werden Geburts-, Heirats- und Sterbebücher archiviert. Um an Daten zu kommen, müssen Ahnenforscher einen Nachweis über die Nachkommenschaft erbringen.

Kirchenbuchforschung: Auch in Kirchenbüchern können Geburt, Heirat und Tod festgehalten sein. Kirchenbücher sind oft in Zentralarchiven gelagert, wie zum Beispiel im Erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg.

Vereine: Der Austausch mit anderen Hobby-Genealogen kann wertvolle Tipps liefern. Mittlerweile gibt es viele Vereine, die sich das Thema auf die Fahnen geschrieben haben, zum Beispiel der Verein für Familienkunde in Baden-Württemberg.

Im Internet: Viele Archive haben digitale Zugänge. Unter www2.landesarchiv-bw.de können beispielsweise südbadische Standesbücher des Landesarchives online durchforstet werden.

