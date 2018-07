von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Der Zustimmung des Gemeinderates zur vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplanes „Irma“ als Gesamtpaket und der erneuten Billigung des Plantentwurfes ging eine mehr als ausführliche Informationsrunde voraus. Die vierwöchige Offenlage erfolgt jetzt während der Sommerferien. Die Ergebnisse daraus sollen in der ersten Gemeinderatssitzung nach den Sommerferien behandelt werden.

Vom Ingenieurbüro Arcus aus Bräunlingen wurden die Grundlagen des Umweltberichtes mit Grünordnungsplan und Auflagen erläutert. Diese Maßnahmen fließen in den Bebauungsplan ein. Stadtplaner Henner Lamm übernahm die Aufgabe, über die Verfahrens- und Rechtszusammenhänge zu berichten, und ging abschließend auf die Einwendungen und Anregungen der Bürger ein, von denen einige in der Planung berücksichtigt wurden.

Heinrich Glunz (CDU) hob verschiedene Punkte positiv hervor. „Wir halten an unserer Auffassung fest“, so Glunz, „dass sich sowohl bauliche Gestaltung als auch die angedachte, vom Gemeinderat vorgegebene Nutzung in die zentrale Gestaltung der Stadtmitte gut einfügen wird.“ Man stehe letztlich in der Pflicht, nach dieser langen Phase dem Investor ein Stück Planungssicherheit mit auf den Weg zu geben. Diesen Standpunkt vertrat auch die SPD-Fraktion. „Der Investor braucht endlich Sicherheit. Es hilft niemandem, weder Investor noch Bürgern, wenn dieses Bauvorhaben verhindert wird“, erklärten Derya Türk-Nachbaur und Beate Schrenk einstimmig. Die SPD begrüßte die veränderten Pläne und stimmte vorbehaltlich des Verkehrs- und Lärmschutzgutachtens zu. „Es ergab sich eine ganze Menge, was am Anfang nicht ersichtlich war und es haben sich eine Reihe von Verbesserungen ergeben“, kommentierte Wolfgang Kaiser (LBU) die Ausführungen. Auch die FDP begrüßte die offene und gelockerte Bebauung des Irma-Areals. Die Öffnung der Musel im Bereich der Gebäude werde weiterhin kritisch gesehen. Trotz vieler positiver Aspekte seien Baustil und Größe für die Freien Wähler immer noch nicht zum Stadtbild passend, erklärte Klaus Götz. Die Ansätze seien gut, aber für Bad Dürrheim nicht geeignet. Daher stimmte die Fraktion, bis auf eine Ausnahme, weiter gegen das Vorhaben. „Ich bin skeptisch“, erklärte Investor Casum Ucucu. Seit vier Jahren laufe das Ganze jetzt. Er habe während dieser Zeit so viele Versprechen gehört und Zusagen bekommen, die hinterher wieder verworfen wurden. „Ich glaube erst daran, wenn ich die Baugenehmigung in der Hand halte.“

Annerose Knäpple von der Bürgerinitiative äußerte sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER unzufrieden darüber, wie mit den Einwendungen der Bürger umgegangen wurde. Es hätte keine ernsthafte Auseinandersetzung dazu stattgefunden. Man hätte sich mehr Zeit nehmen müssen, die Stadt hätte sich einen externen Berater holen sollen.

Eine Teiloffenlegung der Stillen Musel halte sie für rechtswidrig. Die Mitglieder der Bürgerinitiative werden sich zeitnah treffen und besprechen, wie man strategisch mit der Situation umgehen wird.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein