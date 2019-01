von Alexander Hämmerling

Die Schüler der Theater-Arbeitsgemeinschaft (AG) der Realschule am Salinensee nehmen sich des sensiblen Themas Mobbing an. für den ehemaligen Lehrer Stefan Kalt scheint die künstlerische Form der plausibelste Weg zu sein, um das an Schulen offenbar gehäuft auftretende Problem aufzugreifen und zu vermitteln.

Starke weibliche Besetzung

"Wir haben zehn Mädchen in der Theater-AG, also musste ich ein Stück mit viel weiblicher Besetzung wählen. Aber ja, ich wollte auch das Thema Mobbing aufarbeiten", so der für die Inszenierung und künstlerische Gesamtleitung verantwortlich zeichnende Kalt. "Allein. Tatort Schule": So lautet der Titel des Stücks aus der Feder von Claudia Kumpfe.

Dem künstlerischen Leiter Stefan Kalt (links) steht die Regieassistentin und Souffleuse Charlotte Kumpfmüller zur Seite. Einen Großteil der Technik für die Aufführung übernimmt der ehemalige Schüler Luca Wehrle. | Bild: Alexander Hämmerling

Motivation für die Schüler

Die Vorbereitungen laufen intensiv. "Also mir ist das alles zu brav, das muss emotional viel intensiver herüberkommen. In einer Woche ist Aufführung, dann muss alles sitzen", sagt Kalt bei den aktuellen Proben in einem von Sichtbeton dominierten Raum nahe der Schulmensa: Er will die Schüler motivieren, ihre Darsteller-Talente richtig zu entfalten. Jeden Mittwoch probt die Truppe von 13.30 bis 15 Uhr.

Strikt geplantes Probenwochenende steht bevor

Die Theater-AG führe in der Regel lediglich ein Stück pro Jahr auf, so Kalt. Ab dem kommendem Wochenende geht das Ensemble bei einem Probenwochenende quasi in Klausur und sieht sich einem penibel und strikt strukturierten Ablauf gegenübergestellt. "Technikerprobe, Gesamtprobe, Pause, Gesamtprobe, Besprechung mit Technikern und Bettruhe spätestens zur Geisterstunde", so Kalts rigide Tagesordnung von 14 Uhr bis Mitternacht. Persönlich schont auch Stefan Kalt sich selbst nicht, obwohl er – aus dem aktiven Schuldienst ausgeschieden – lediglich mit sieben Stunden pro Woche an seiner ehemaligen Wirkungsstätte aushilft.

Gegen das Mobbingopfer sind sich alle einig

Zwei verfeindete Mädchengruppen stehen sich in dem Stück gegenüber. Doch so sehr sie sich auch spinnefeind sind, wenn es um das Mobben einer Mitschülerin (Celestina Marano) geht, sind sie in Eintracht vereint. Eine vermittelnde Person (Sontje Hauser) sieht dem Treiben hilflos zu und versucht, das Mobbingopfer in die Gemeinschaft zu integrieren.

Es ist wohl genau jene Situation, wie sie an so manchen Schulen oder Arbeitsplätzen traurige Realität ist. Doch nur die wenigsten Außenstehenden werden einen aktiven Schritt zur Lösung wagen, auch wenn sie sich des psychischen Schadens für die Betroffenen gewahr sind und sich ihr Gewissen meldet. Zu groß sind Angst und Vorsicht, selbst ins Schussfeld zu geraten und aus der Gruppe verstoßen zu werden.

Mobbing an der Schule

Die Realschule am Salinensee begegnet dem Thema Mobbing mit einer Pädagogikstunde pro Woche für die Fünft-, Sechst- und Siebtklässler, im Klassenrat und mit offener Aussprache. Auch mit Briefen und Karten können sich Schüler Informationen zukommen lassen. Beim jährlichen Sozialtraining an der Schule werden mehrere Beobachter pro Klasse für etwaige Mobbingfälle gewählt. "Bei solchen Auseinandersetzungen sind uns auch selbstbewusste Schüler aufgefallen, von denen wir nie dachten, dass die gemobbt würden", sagt Regieassistentin und Lehrerin Charlotte Kumpfmüller. Das bestätigt: Mobbing kann jeden treffen.