von Wolf-Wilhelm Adam

Der neue Bad Dürrheimer Gemeinderat nimmt am heutigen Donnerstag, 1. August, seine Arbeit auf. Der SÜDKURIER stellt in loser Reihenfolge die neuen Mitglieder des Gremiums vor. Heute ist die Reihe an Christian Noack.

Christian Noack ist verheiratet, hat mit seiner Frau zwei Söhne, die sieben und zwölf Jahre alt sind, er ist 42 Jahre alt. Geboren wurde er in Villingen, aufgewachsen ist er in Sunthausen, zur Schule ging er in Donaueschingen, seinen Zivildienst absolvierte er in Freiburg und tingelte dann erst einmal durch die Welt. Seine Freizeit ist stark familiengeprägt. „Ich habe leider keine Zeit mehr für klassische Hobbys. Wenn Zeit da ist, dann gehört die meiner Familie, oder wir treffen uns mit Freunden“, erzählt der 42-Jährige. Kommen Zeiten, in denen sein Terminkalender mal nicht ganz so voll ist, dann will er mit seinen Jungs zum Freeclimbing oder zum Mountainbike-Fahren gehen. Der Beruf: Das ist genau das, was gerade viel Zeit in Anspruch nimmt. Christian Noack ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht. „Viele meiner Klienten kommen nach Feierabend, also ab 17 Uhr“, erzählt der studierte Rechtswissenschaftler. Beide Examen habe er in Konstanz absolviert, lässt er wissen, und kümmere sich heute hauptsächlich um Erb- und Steuerrecht. Wie er zu diesem Beruf kam? Der Vater ist Steuerberater und seine beiden Brüder ebenfalls. „Da passte Steuer und Jura ganz gut dazu“, gibt Noack zu Protokoll und muss dabei schmunzeln. Seine Kanzlei ist im Haus der Tuninger Volksbank angesiedelt. Ein witziger Zufall ist, dass sein Vater vor 40 Jahren im gleichen Haus sein erstes Steuerberatungsbüro eröffnet hatte. „Zurück zu den Wurzeln“, kann man da nur sagen.

Christian Noack baute 2014 in Sunthausen ein Haus, nachdem er fünf Jahre lang in Unterbaldingen gelebt hatte. Im gleichen Jahr fragte ihn der damalige Ortschaftsrat Gerhard Eichinger, ob er nicht für den Ortschaftsrat kandidieren wolle. Er wurde sofort gewählt und bekleidete seither auch das Amt des stellvertretenden Ortsvorstehers. Für die jetzige Wahl habe er sich lange zurückgehalten, wie er sagt. Die Freien Wähler von Bad Dürrheim, in Person von Uwe Siefert, hätten immer wieder angefragt, ob er nicht für den Gemeinderat kandidieren wolle. Als Bürgermeister a. D. Walter Klumpp ihn für eine Kandidatur als Kreisrat gewinnen konnte, sagte Noack auch für die Kandidatur im Gemeinderat zu. „Ich habe das lange abgewogen und intensiv mit meiner Familie besprochen. Denn wenn ich ein Ehrenamt annehme, dann will ich es auch richtig und mit Herzblut ausfüllen“, betont Christian Noack. Und da er mit einer Wahl rechnete, habe er das auch ernsthaft überdenken. Schwerpunkte und Ziele: Noack will sich als Sunthausener Ortschaftsrat für den Ort als solches einsetzen. „Aber als Gemeinderat bin ich für alle Bürger Ansprechpartner und möchte ihre Anliegen vertreten.“ Wichtig ist ihm, dass das super Verhältnis im Ortschaftsrat von Sunthausen sich auch auf den Gemeinderat überträgt. „Es gibt auch bei uns Meinungsverschiedenheiten, aber letztlich steht der Ort an erster Stelle.“ Wenn der Gemeinderat die Einheit aus Kernstadt und Teilorten voranbringe und man sich um die erfolgreiche Zukunft der Gesamtstadt kümmere, dann freue er sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Ratskollegen.