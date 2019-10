In der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier„ kommen die Besucher am Samstag, 2. November, im Haus des Gastes, mit dem Pianisten Slawomir Saranok in den Genuss der Werke der drei weltberühmten Komponisten Clementi, Mozart und Chopin. Der international auftretende Solist, Kammermusiker und Komponist präsentiert die „h-Moll-Sonate von Chopin – und eine Wette aus Wien...!“.

Drei herrliche Sonaten aus Klassik und Romantik, heißt es in der Ankündigung. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, Studenten bezahlen 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Tickets gibt es im Vorverkauf im Haus des Gastes, Luisenstraße 7, in Bad Dürrheim und an der Abendkasse. Bild: Slawomir Saranok