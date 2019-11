Konrad Debski aus Berlin und Bartosz Nowak aus Breslau, werden am Mittwoch, 6. November, um 19.30 Uhr, mit einem Galakonzert im Haus des Gastes in Bad Dürrheim auftreten, teilt die Kur- und Bäder GmbH mit. Begleitet werden die Tenöre am Klavier von der international auftretenden Konzertpianistin und Musikprofessorin Maria Brila, die zurzeit eine Cembaloklasse an der Musikakademie in Posen leitet. Es werden unter anderem Arien aus vielen bekannten Operetten zu hören sein, viele Filmmelodien aber auch Melodien etwa aus dem Musical „West Side Story„. Der Eintritt kostet acht Euro, mit Bad Dürrheimer Gästekarte sechs Euro. Karten sind im Vorverkauf erhältlich im Haus des Gastes und an der Abendkasse. Bild: Veranstalter