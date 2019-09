Bei seiner jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat einstimmig dem Bebauungsplan für die Freiflächen-Photovoltaikanlage Mittelberg auf der Gemarkung Sunthausen zu. Die befangenen Räte waren vom Tisch abgerückt. Die Bürger-Energie-Genossenschaft betreibt bereits eine Photovoltaikanlage.

Linda Rebholz erläuterte dem Gremium zuvor in Vertretung ihres Vaters die aus der öffentlichen Beteiligung eingeflossenen Änderungen. 43 Behörden und Nachbarkommunen seien angeschrieben worden. Von den 25 eingegangenen Stellungnahmen seien sieben relevant gewesen und wurden in die Planung eingearbeitet. So wurde etwa ein Zaun versetzt, um den Abstand zu den nördlich gelegenen Wassergräben und Tümpeln zu vergrößern.

Die Anlage soll 800 Meter nördlich des Autobahnkreuzes Bad Dürrheim errichtet werden und sich in einer Entfernung von 40 bis 110 Metern zur Autobahn befinden. Sie wird jedoch nicht, wie ursprünglich geplant, eine Größe von 1,4 Hektar aufweisen, sondern nur noch 1,3 Hektar. Im ersten Bauabschnitt sollen 2500 Module installiert werden. Zur A 81 hin soll die Anlage von einem Heckenstreifen teilweise abgeschirmt werden. Die bisher landwirtschaftlich genutzte Grünfläche wird in ein extensiv gepflegtes Grünland umgewandelt.

Ortsvorsteher Albert Scherer erklärte vor der Abstimmung erneut, dass der Ortschaftsrat Sunthausen ja sowieso schon seine Zustimmung zu dem Vorhaben gegeben hätte. Wichtig sei nach wie vor, dass außerhalb der Fläche keine weiteren Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen erfolgen müssen.