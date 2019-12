Weihnachtsmarkt beim Karibuni

Der Eine-Welt-Laden Karibuni lädt am heutigen Samstag, 7. Dezember, zu seinem Adventskalendertag mit dem Motto „Blumen am Wegesrand“ ein. Von 10 bis 17 Uhr gibt es einen Weihnachtsmarkt mit Speisen und Getränken. Der Erlös aus den verkauften Sternen, Karten und Kindersocken kommt einem Regenwaldprojekt zugute. Um 15.30 Uhr kommen die Alphornbläser zu Besuch.

Liederkranz singt

in Biesinger Kirche

Zum Weihnachtskonzert lädt der Gesangverein Liederkranz aus Oberbaldingen am Sonntag, 8. Dezember, um 19 Uhr, in die evangelische Kirche in Biesingen ein. Das Konzert wird gemeinsam mit dem Männergesangverein aus Ippingen gestaltet, am Klavier spielt Katalin Theologitis.