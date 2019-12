von Wolf-Wilhelm Adam

In der Ostbaarschule in Oberbaldingen weihnachtete es an allen Ecken und Enden. Die Klassenräume sind geschmückt, es duftet nach Plätzchen, Punsch und Linzertorte und die Schulleiterin Patrizia Schneider hat auf ihrem Pullover ganz groß „Frohe Weihnachten„ draufstehen.

Herzen, Engel und vieles mehr wird aus Stoff zugeschnitten und dann vernäht. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Es ist also nicht nur der Blick auf den Kalender, der verrät, dass Weihnachten bevorsteht, sondern auch die alljährliche Weihnachtswerkstatt weist auf das bevorstehende Fest hin. Lehrer und Eltern kommen immer am vorletzten Tag in die Schule und bieten ein buntes Programm für die vielen Schüler an. Diese dürfen sich dabei frei im Schulhaus bewegen und das machen, worauf sie gerade Lust haben.

Dieser kleine Elch bringt eine süße Überraschung mit sich. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

In einem der Klassenzimmer werden etwa kleine Elche gebastelt. Im nächsten Zimmer wird fleißig genäht und weiter hinten entstehen aus Weckgläsern wunderbar verzierte Kerzenständer, in die dann die Kerzen hineingestellt werden können, die ein Stockwerk weiter oben mit dem Namen des Beschenkten verziert werden. „Die Kinder haben so die Möglichkeit, noch letzte Weihnachtsgeschenke für ihre Lieben zu basteln und mit nach Hause zu nehmen“, weiß die Schulleiterin zu berichten. In der Aula sitzen dann zwei Eltern, die im Akkord die Geschenke einpacken und verzieren. Immerhin sind es ja über einhundert Schüler an der Ostbaarschule. Es ist ein großes, aber irgendwie doch koordiniertes Gewusel, das ein bisschen an die Geschichten von den Weihnachtswichteln erinnert.

Ein süßer kleiner Elch macht sich sicherlich gut am heimischen Weihnachtsbaum. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Und selbstverständlich hat das alles auch noch einen wunderbar helfenden Charakter. Denn die Einnahmen für Punsch, Waffeln und Linzertorte gehen eins zu eins an das Schulpatenkind Yeshi aus Tibet. Die Ostbaarschule pflegt seit 2009 die von der früheren Rektorin Ursula Frese und Trautel Oberbeck aus Donaueschingen initiierte Patenschaft, durch die der nun 20-jährigen Tibetanerin eine gute Schulausbildung ermöglicht wird.

Jetzt sind erstmal Ferien angesagt. Am 7. Januar geht es wieder los.