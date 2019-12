von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Weihnachten gehört für die einen zur schönsten Zeit des Jahres, für andere wiederum bedeutet das Fest Stress pur. Der SÜDKURIER hat Bad Dürrheimer aus dem öffentlichen Leben gefragt, wie sie Weihnachten feiern, was für sie an Weihnachten wichtig ist, was sie vollkommen unnötig finden und was gar nicht fehlen darf.