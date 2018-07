von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Endlich geht es mit dem Irma-Areal weiter. Der Gemeinderat stimmte gestern in seiner öffentlichen Sitzung der Änderung des Bebauungsplans Irma zu und entschied sich unter vier Varianten für die Planung mit mehreren Stegen über die zwischen den beiden Baukörpern dann freigelegte Stille Musel. Für diesen Vorschlag sprachen sich mehrheitlich alle Fraktionen aus – mit Ausnahme der Freien Wähler. Hiermit hat das monatelange Tauziehen um den Schandfleck der Stadt nun offensichtlich ein Ende. Die Änderung des Bebauungsplanes geht über die Ferienzeit erneut in die Offenlage. Zeitnah im frühen Herbst soll das gesamte Bebauungsplanverfahren dann fortgesetzt werden. Architekt Michael Rebholz rechnet damit, dass das Baurecht im Oktober vorliegt. Dann werde mit der Vermarktung des Irma-Nachfolgers begonnen. Wenn 30 bis 35 Prozent vermarktet seien, stehe auch die Finanzierung durch die Bank, so Rebholz zuversichtlich. Baustart soll dann im Frühjahr 2019 sein.

Sachverhalt: Für die Kurklinik Irma, die seit Jahren leer steht, konnte trotz aller Bemühungen keine ähnlich gelagerte Anschlussnutzung gefunden werden. Um das zentral gelegene Innenstadtareal neu zu beleben, stimmte der Gemeinderat im Oktober 2017 einer gemischten Nutzung mit innenstadtrelevanten Gewerbebetrieben, Gastronomie, medizinischen Dienstleistern, gewerblich genutzten Ferienwohnungen und Wohnungen zu. Dies aber nur unter folgenden Bedingungen: eine gewerbliche Nutzung von mindestens 40 Prozent der Bruttogeschossfläche, mindestens 20 Ferienwohnungen mit jeweils 50 Quadratmetern Nutzfläche; die sonstige gewerbliche Nutzung ist gemeinsam mit der Stadt zu entwickeln.

Aufgrund der im Beteiligungsverfahren eingegangenen Einwendungen wurden die Pläne modifiziert. Im Rahmen der Behördenbeteiligung verlangte das Amt für Wasser- und Bodenschutz die Offenlegung der seit 50 Jahren unter dem Gebäude verdohlten Musel. Die im Juni dem Landratsamt vorgestellten vier Planvarianten waren aus Sicht der Behörde alle genehmigungsfähig. Nach eingehender gemeinsamer Prüfung mit Fachbehörde und Investor schlägt die Verwaltung Variante 3 b vor. Stand heute: Die Kosten dieser Variante belaufen sich überschlägig – einschließlich des Grunderwerbs von 355 Quadratmetern Fläche – auf 388 400 Euro, plus Kosten für eine neue Brücke und Neugestaltung der angrenzenden Flächen in Höhe von 172 100 Euro. Die Stadt kann aus verschiedenen Töpfen mit Zuschüssen von insgesamt 375 500 Euro rechnen, wonach ein Eigenanteil von 185 000 Euro verbleibt. Ein Zuschuss kann erst bewilligt werden, wenn das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren für die Offenlegung nach etwa drei bis vier Monaten abgeschlossen ist. Einem vorzeitigen Baubeginn kann zugestimmt werden, wenn keine Einwände zu erwarten sind.

