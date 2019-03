von Sabine Naiemi

Am Sonntag, 31. März, wählt Bad Dürrheim seinen neuen Bürgermeister und am Dienstag, 26. März, 19 Uhr, Haus des Bürgers, veranstaltet das Medienhaus SÜDKURIER um 19 Uhr seine Podiumsdiskussion mit den Bewerbern ums Amt.

Bad Dürrheim Bilden Sie sich Ihre Meinung: Alle Beiträge zur Bürgermeisterwahl in Bad Dürrheim Das könnte Sie auch interessieren

Der Abend ist mit einer Getränkebar bewirtet. Eine Voranmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Saalöffnung ist um 18 Uhr, es gibt keine Platzreservierungen. Der Eintritt ist frei.

Das Ziel des Abends ist klar: Die Redaktion fühlt den Kandidaten auf den Zahn und hakt nach. Es gibt im bisherigen Wahlkampf-Verlauf zu viel Wünsch-dir-was und viel zu wenig Fakten und Klarheit. Das wird sich am Dienstagabend ändern. Für die Kandidaten heißt es Farbe bekennen und Hintergründe erläutern.

Der Abend wird sich in zwei Bereiche gliedern: Eine individuelle Fragerunde zu Beginn mit jedem der drei Bewerber ums Amt im Einzelgespräch. SÜDKURIER-Redaktionsleiter Norbert Trippl wird nachfragen: Wie stehen die Bewerber zu den wichtigen Themen in der Kurstadt? Die Fragen werden so gestaltet sein, dass sich für das Publikum eine wirkliche Vergleichbarkeit der Antworten für Wähler ergibt.

Und: Es werden zu den wirklichen Hauptthemen der Zukunft der Kernstadt kurze und klare Positionen der Kandidaten eingeholt. Direkt in jedem Themenblock bestehen außerdem Möglichkeiten zu Nachfragen aus dem Publikum. Jonathan Berggötz, Jens Wehner und Wolfgang Rahm werden sich beweisen müssen. Auf dass sich die Spreu vom Weizen trennt und klar wird, wer die 13000-Einwohner-Stadt am sichersten in die Zukunft lenkt.