von Wolf-Wilhelm Adam

Anita Schneckenburger ist eine alte Bekannte in Öfingen, jedoch ein neues Gesicht im Öfinger Ortschaftsrat. Auf Anhieb erhielt sie nach Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser die zweithöchste Stimmenzahl, was ihren Bekanntheitsgrad wiederspiegelt. Ihr liegt besonders der Naturschutz am Herzen. So bietet sie zum Beispiel seit mehreren Jahren in der Schreinerei ihres Mannes beim Öfinger Ferienprogramm für Kinder das Nistkasten bauen an. Und im März dieses Jahres wurden auf ihre Initiative hin 40 Nistkästen in Öfingen aufgehängt.

Nistkästen hängen bei Hartmut Spangenberg annähernd an jedem Baum. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

„Wir möchten die Kinder weg von den Handys und hin zur Natur führen“, erklärt die tatkräftige Ortschaftsrätin. „Es ist immer wieder toll zu sehen, wie sehr sich die Kinder engagieren und mit wie viel Spaß und Freude sie an den Bau der Nistkästen gehen“, findet die zweifache Mutter. Diese Kästen werden im Laufe des Jahres aufgehängt, gereinigt und bei Bedarf repariert. Dies sei also keine einmalige Aktion, die schnell wieder verpuffe, sondern etwas, das auf Dauer ausgelegt ist.

Anita Schneckenburger und ihr Onkel Hartmut Spangenberg sind frohen Mutes, dass sie im Kleinen etwas bewirken können. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Der SÜDKURIER hat Anita Schneckenburger im Refugium Ihres Onkels Hartmut Spangenberg getroffen, der zum Beispiel schon 15 Jahre lang ohne Strom und fließendes Wasser im Unterhölzer Wald gelebt hat und als Lehrer seinen Schülern immer wieder das Thema Naturschutz nähergebracht hat. Er findet das Engagement seiner Nichte lobenswert, bemängelt aber auch klar und deutlich einen Punkt: „Es ist doch ein Armutszeugnis für uns alle, dass wir unseren Kindern die Rettung der Umwelt aufbürden. Jeder einzelne von uns müsste doch so langsam verstehen, dass wir etwas tun müssen.“

Deshalb wolle sie auch zweigleisig fahren, erklärt Anita Schneckenburger dazu. Die Jugend möchte sie mit solchen Aktionen für die Vielfalt und die Schönheit der Natur sensibilisieren. „Sie sind die Zukunft und wenn wir ihnen nicht zeigen, wie toll die Artenvielfalt und das Spielen in freier Natur ist, wie sollen sie dann Gefallen daran finden und wie sollen sie sonst von frühester Kindheit an damit anfangen, dieses wertvolle Gut zu schützen?“

Genauso wolle sie aber auch durch ihre Arbeit im Ortschaftsrat ihre Gemeinde Öfingen und möglichst ganz Bad Dürrheim etwas grüner machen. „Bad Dürrheim als Gesamtstadt tut schon mehr als manch andere Kommune für den Umweltschutz. Wir verzichten auf chemische Unkrautvernichtung, wir pflanzen Blühwiesen und tun noch viel mehr. Aber es ist immer noch zu wenig“, betont Schneckenburger. Ihr wäre es wichtig, dass viele an einem Strang ziehen und nicht nur einzelne Grüppchen etwas tun. Dazu hat sie einen Vorschlag: „Wir müssen beispielsweise die Landwirte viel mehr mit ins Boot holen, denn auch sie haben Kinder, die später genauso noch von unserer schönen Landschaft profitieren sollen.“

Hartmut Spangenbergs Refugium direkt in der Nähe des Himmelbergs beheimatet seltene Falter, die sonst kaum noch zu finden sind. Die Spatzen fressen ihm nahezu aus der Hand und lassen sich auch nicht stören, während das Gespräch nicht mal einen Meter entfernt von ihrem Futterplatz stattfindet. Alte Bäume bieten unzähligen Insekten und Kleingetier Zuflucht und Nahrung. Spangenberg bemängelt ganz klar, dass Orte wie sein Garten nur noch verstreute Inseln darstellen. Die Verbindungen, beispielsweise zum nahe gelegenen Himmelberg, würden gänzlich fehlen. Es gäbe keine Hecken mehr, durch die intensive Bewirtschaftung der Felder seien Brut- und Nistplätze rar geworden, die Absenkung des Grundwasserspiegels und das Verschwinden von Quellen und Bächen führe dazu, dass die Tiere jeglicher Größe nicht mehr zwischen den verschiedenen Gebieten pendeln könnten und die Futtergrundlage von Wildinsekten werde oftmals einfach weggespritzt. „Das hat alles Folgen, die wir heute noch gar nicht absehen können, die aber schon vor einem halben Jahrhundert in Büchern beschrieben wurden“, betont der knapp 80-Jährige. Anita Schneckenburgers Engagement will eben in jene Richtung zielen. Ihr wäre es wichtig, wilde Ecken im Garten einfach mal stehen zu lassen. So hat sie ein Stück Wiese gepachtet, das sich dadurch von all den umliegenden Wiesen unterschiedet, dass dort nur einmal im Jahr gemäht wird. Sie würde gern, eine Art Kinderwerkstatt in Öfingen etablieren, wo regelmäßig solche Aktionen wie der Nistkastenbau stattfinden könnten. Sie möchte Bäume als Sämlinge pflanzen und deren Heranwachsen mit Kindern über die Jahre hinweg verfolgen. Und sie will die Weichen stellen, um solche Projekte voranzubringen, wie die Idee der Blühstreifen, die insbesondere dem „Haustier“ Biene etwas bringen und diese auf Wildinsekten und Vögel ausweiten, also beispielsweise Hecken pflanzen. „Ich stehe hier natürlich noch ganz am Anfang und weiß, dass wir im Ortschaftsrat auch viele andere wichtige Themen haben. Aber wenn wir nicht jetzt damit anfangen, wann dann?“

Zur Person Anita Schneckenburger ist 46 Jahre alt und Mutter zweier Kinder. Die gelernte Kauffrau ist außerdem Hobby-Künstlerin. Seit 38 Jahren ist sie aktives Mitglied im Musik- und Trachtenverein Öfingen, dessen Vorsitzende sie zehn Jahre lang war. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Stadtmusikverbandes und seit Mai dieses Jahres Mitglied im Ortschaftsrat Öfingen. (sgn)