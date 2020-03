Im Jahr 2000 entwickelte der Schwarzwaldverein mit vielen Gemeinden und Städten ein Markierungs- und Beschilderungssystem, das dem Wanderer im Schwarzwald den Weg hin zu den gewünschten Zielen führt.

Jeder Ortsverein ist in diese Beschilderung eingebunden und so ist auch der Schwarzwaldverein Bad Dürrheim jedes Jahr darauf bedacht, diese Beschilderung in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Bauhof und der Kur- und Bäder GmbH zu erweitern und aufrecht zu erhalten.

Bunte Rauten zeigen den Weg

Wer kennt sie nicht, die roten, blauen und gelben Rauten, die zielsicher durch den südlichen und nördlichen Schwarzwald und deren Randgebiete führen. So sind die Fernwanderwege unter der roten, rot-schwarzen und rot-weißen Raute auf gelbem Grund ausgewiesen und die regionalen Wanderwege ergänzen das Netz der Fernwanderwege unter der blauen Rauten-Beschilderung. Über die gelbe Raute kommen die örtlichen Wanderwege ins Spiel, die Wanderziele und Ausgangspunkte in der jeweiligen örtlichen Umgebung ausschildern.

Alle, die gerne wandern, erfreuen sich an dieser hilfreichen Beschilderung und können diese Arbeit mit einer Mitgliedschaft im Schwarzwaldverein unterstützen, denn das ausgeschilderte Wegenetz kann jeder kostenlos nutzen, greift den Initiatoren aber stark ins Vereinsbudget, erklärt Annette Scholderer.

Umfangreiches Halbjahresprogramm

Nicht dass die Vereinsaktivitäten im Winter ruhen, aber mit den Wanderungen und Tagestouren wird erst im März wieder gestartet. Gleich Anfang dieses Monats wird eine Ausfahrt nach Ravensburg führen, wo unter anderem das Humpisquartier mit Jochen und Ruth Heckel besichtigt wird. Weil das Wetter noch nicht so stabil ist, führt am 4. April eine Besichtigungstour mit Ewald Fischerkeller in die nähere Umgebung nach Trossingen zur Besichtigung des Harmonika-Museums.

Am 18. April lockt dann das Dreisamtal, in das der Frühling dann hoffentlich schon eingezogen ist, mit einem Besuch von Freiburg und einer Wanderung über den Schlossberg nach St. Ottilien. Diese Tour organisieren Andreas und Annette Scholderer.

Tradition ist das Frühstück am Maifeiertag im Wanderstüble, in der Salinenstraße, aber zuvor findet eine Maiwanderung statt.

Das Donautal hat im Frühjahr mit seinen unzähligen Nuancen von Grüntönen einen ganz besonderen Reiz, den es am 16. Mai mit Sabine und Jörg Dieterle zu entdecken gilt.

Der Feiertag Christi Himmelfahrt wird wie in den Vorjahren für eine Radtour genutzt. Gerhard Wörner und Wolfgang Jans nehmen die Radfans wieder mit auf eine Tour, die von Bad Dürrheim aus startet. Der Kaiserstuhl zählt zu den wärmsten Regionen Deutschlands und wird auch die deutsche Toscana genannt. Diese Gegend weckt kulinarisch und landschaftlich Urlaubsgefühle. Margarete und Ewald Fischerkeller begleiten die Ausfahrt mit Wanderung in den Kaiserstuhl am 1. Juni.

Der Schwarzwaldverein ist anerkannter Naturschutzverband. So wird in einer Exkursion am 14. Juni mit Ewald Weber die „Jagd in Zeiten des Klimawandels“ aufgezeigt. Auch unter das Thema Naturschutz fällt am 25. Juni die Besichtigung des Wasserkraftwerks Wyhlen, die von Luzia und Martin Gerritsen organisiert wird.

Ergänzt wird das Wanderprogramm durch die Mittwochswanderungen jeden zweiten Mittwoch im Monat, den Monatshock am ersten Freitag im Monat und den ab April zwei Mal wöchentlich stattfindenden Nordic-Walking-Trainingseinheiten. Auf der Homepage unter www.swv-bd.de sind alle Aktivitäten online zu finden. Gäste sind stets willkommen. Die Wanderwoche 2020 am Ossiacher See in Kärnten ist bereits ausgebucht.