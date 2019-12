Die jüngste Sitzung des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim und den Gemeindeteams fand im Bürgersaal des Rathauses Sunthausen statt, da die Pfarrei St. Mauritius selbst keine entsprechenden Räume mehr hat.

Ein Hauptpunkt war die am 22. März 2020 in der ganzen Diözese stattfindende Pfarrgemeinderatswahl. Die organisatorischen Vorbereitungen seien auf einem guten Stand, berichtete der Vorsitzende des Wahlausschusses, Bernhard Weber aus Hochemmingen. Jetzt gelte es noch, weitere Christen und Christinnen zu finden, die bereit sind, sich in diesem Gremium einzubringen. Alle sind gebeten, dabei mitzuwirken. Es werde niemand überfordert, wurde hervorgehoben, sondern das gute Miteinander sei entscheidend.

Sehr erfreut wurde vermerkt, dass für Unter- und Oberbaldingen die drei bisherigen Kandidaten wieder zur Mitarbeit bereit sind. Es gibt auch schon in Sunthausen und Hochemmingen Kandidatinnen, aber bisher können dort noch nicht alle Plätze besetzt werden. In der Kernstadt führte die Bedenkzeit einiger bisheriger Mitglieder zu positiven Ergebnissen und es konnten zwei neue Kandidaten geworben werden. Dieser Stand stimmt das Gremium recht zuversichtlich, auch wenn noch ein Kandidat fehlt, um alle acht Plätze zu besetzen.

Zusätzlich wurde aufgefordert, schon jetzt um Mitwirkende für die Gemeindeteams in den einzelnen Pfarreien zu werben. Diese werden nicht gewählt sondern die Pfarrgemeinderatsmitglieder der einzelnen Pfarreien suchen Menschen, die bereit sind mitzuarbeiten. Sie werden dann vom Gesamt-Pfarrgemeinderat bestätigt. Von diesen Gemeindeteams hänge in Zukunft ganz stark ab, wie lebendig das Gemeindeleben sein wird. Um noch besser zu kooperieren, werden sich Pfarrgemeinderäte und Gemeindeteamer aus der Kernstadt im Januar treffen.

Damit kam auch schon ein Antrag des Gemeindeteams aus Bad Dürrheim zur Aussprache. Es war ein Austausch zum Thema Pastoral 2030 und die damit verbundene Neuordnung der Pfarreien beantragt worden. Die Diözese Freiburg mit Erzbischof Stefan Burger an der Spitze sieht aufgrund der Entwicklung der Priesterzahlen keine andere Möglichkeit, als die Anzahl der Pfarreien durch Zusammenfassungen deutlich zu reduzieren. So soll es ab 2030 nur noch etwa 40 Pfarreien geben. Das bedeutet, dass es auf dem Gebiet des Dekanats Schwarzwald-Baar noch zwei Pfarreien sein gibt, eine mit Villingen als Zentrum und die andere in Donaueschingen. Wie schon berichtet zeichnete sich bei einer Umfrage unter den Mitgliedern der Seelsorgeeinheit eine Mehrheit für Donaueschingen ab.

Grundsätzlich wurde die Entwicklung hin zu solchen Großpfarreien in Frage gestellt. Jedoch sehe eben der Bischof in absehbarer Zeit keine andere Möglichkeit, die Strukturen der katholischen Kirche aufrechtzuerhalten, wenn es keine Weiterentwicklung des Kirchenrechts gibt. Es wurde nochmals deutlich, dass bei der zu erwartenden Entwicklung zukünftig die Lebendigkeit von Gemeindeleben ganz stark von den Menschen im Ort abhängen wird.

Das Gemeindeteam Bad Dürrheim wurde beauftragt, ein Konzept für die künftige Nutzung des Pfarrsaals zu erarbeiten. Am 17. Januar 2020 findet der Abend mit den ehrenamtlich Engagierten statt, die nächste Pfarrgemeinderatssitzung ist am 23. Januar 2020.