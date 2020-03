von Sabine Naiemi

14 Personen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, falls Menschen aufgrund der Corona-Situation Hilfe in Anspruch nehmen wollen oder müssen, sind bei der Stadt aktuell in der Ehrenamtsbörse registriert. Momentan wird jedoch dieses Angebot kaum nachgefragt, war auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung zu erfahren. Daneben bringen sich ganz viele Personen gerade auf ganz vielfältige Weise unterstützend ein.

„Wir sind jedenfalls gerüstet. Das ist wichtig“, erklärt Alexander Stengelin, Pressereferent der Stadt. Sollte sich die Situation verschlimmern, was natürlich keiner wolle, seien jedenfalls die entsprechenden Strukturen für schnelle unterstützende Hilfe geschaffen und man werde nicht unerwartet überrannt. Hilfsangebote kommen auch vom Generationentreff Lebenswert und vom Nachbarschaftshilfeverein.

Grundsätzlich sei man im Generationentreff dazu übergegangen, auf die Ehrenamtsbörse hinzuweisen, weil bei der Stadtverwaltung unter der Leitung von Uwe Hüls (Sachgebietsleiter Soziales) alles koordiniert wird. „Das läuft wirklich hervorragend“, ist Angelika Strittmatter vom Vorstandsteam des Generationentreffs voll des Lobes. Auch im Generationentreff übersteige momentan das Angebot der Hilfe die tatsächliche Nachfrage. Konkrete Nachfragen seien noch nicht eingegangen, so Strittmatter. „Aber wir warten ja nicht nur auf Anrufe, sondern rufen auch selber gezielt an und fragen auch bei unseren Besuchern nach, wie es geht, besonders weil es sich um ältere Menschen handelt.“ Und die Leute würden sich unheimlich darüber freuen, wenn man an sie denkt, weiß Strittmatter zu berichten. Der persönliche Kontakt würde gerade den Älteren viel bedeuten.

Außerdem würden diese Gespräche auch wichtige Informationen darüber liefern, welche Probleme und Notlagen es geben könnte. Sei es, dass die bisherige Unterstützung eventuell einbricht, oder der Arzt könne nicht erreicht werden, oder fehlende Begleitdienste.

Besonders wichtig sei der persönlich-telefonische Kontakt für ältere Personen, die zuhause nicht über Internet verfügen würden, erklärt Angelika Strittmatter weiter. Viele Menschen in diesem Alter hätten überhaupt kein Internet und seien unter Umständen vollständig isoliert. Deswegen sei die Überlegung, dass man mit diesen Menschen über Briefe in Kontakt trete.

Eine Frage, die oft aufkam, so Strittmatter, sei nach Lieferung warmer Speisen gewesen – wohlgemerkt war dabei die Rede vom Angebot örtlicher Gastronomiebetriebe, nicht von „Essen auf Rädern“. Diese Frage sei auch bei der Stadtverwaltung angekommen, erklärt Alexander Stengelin. Auf telefonische Nachfrage hätten am gestrigen Freitag mehrere Gastronomiebetreiber ihre Lieferdienste zugesagt.

Dass die Anzahl der hilfsbereiten Menschen diejenigen der Hilfesuchenden übersteigt, wundert Erwin Nopper, Vorsitzender des Nachbarschaftshilfevereins, nicht. Er hatte es eigentlich schon vorausgesehen und er erklärt, warum das aus seiner Sicht so ist. Wobei er eines ganz deutlich vorausschickt: „Die Ehrenamtsbörse ist eine tolle und wichtige Sache!“

„Es ist eine schwierige Situation“, sagt Nopper. Die Leute sind ja nicht krank, sie können und wollen rausgehen, um sich selbst zu versorgen, aber sie dürfen es quasi nicht, weil sie als gefährdete Risikogruppe gelten. „Man will und kann einkaufen, aber man darf es nicht.“ Man sehe ja am Beispiel vom Wochenmarkt etwa, dass die Leute rausgehen und selbst einkaufen, so lange sie können. Den Menschen falle es seiner Erfahrung nach schon schwer, in einer Notsituation fremde Hilfe anzunehmen, ohne eine Gegenleistung bieten zu können, die es ihnen ermöglicht, sich nicht zu fühlen, als hätten sie, auch wenn es grundsätzlich gut gemeint ist, „Almosen“ angenommen. „Gerade ältere Menschen wollen niemandem zur Last fallen und wollen auch gerne etwas geben, anstatt nur zu nehmen, weil ihnen das ein besseres Gefühl vermittelt.“

Die Hemmschwelle,Hilfe anzunehmen, sei auf solche eine Weise niedriger, wenn man sich dafür erkenntlich zeigen könne, etwa in Form einer Geld-Gegenleistung für einen entstandenen Aufwand, so Nopper. Davon abgesehen würde ein Lieferdienst der Geschäftsbetriebe diese außerdem unterstützen. So hätten die Kunden die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen und gleichzeitig das gute Gefühl, dass sie die lokalen Gewerbetreibenden unterstützen.

Der Generationentreff (Telefon 07726/ 3 89 03 37) als auch der Nachbarschaftshilfeverein (Telefon 07706/ 9 22 83 20) sehen den persönlichen Kontakt als unerlässlich an. Der Generationentreff ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr erreichbar, der Nachbarschaftshilfeverein von 9 bis 16 Uhr.