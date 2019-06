Im Rahmen der Aktion „Bad Dürrheim blüht auf“ lädt das KWA-Kurstift am Salinensee zu einem öffentlichen Fachvortrag zum Thema Bienen ein. Georg Steidle ist Imker aus Passion und wird über die Notwendigkeit von Bienen in unserem Ökosystem referieren, sowie ihre natürlichen Lebensräume und Lebensweisen darstellen. Im Anschluss an den Vortrag wird der Imker den Interessierten Rede und Antwort stehen. Der Vortrag findet statt am kommenden Montag, 24. Juni, um 16 Uhr, im Festsaal des Kurstifts. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Weitere Informationen gibt es bei Bedarf unter www.kwa.de sowie telefonisch unter (07726) 6 30.