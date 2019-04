von Alexander Hämmerling

Enkeltrick, absurde Zahlungsaufforderungen per E-Mail, oder das Vortäuschen von Notlagen vor der Haustür – der Vielfalt an Betrugsmaschen sind keine Grenzen gesetzt. Trotz massiver Aufklärungsarbeit und Informationen in den Medien, werden ältere Menschen nach wie vor Opfer gezielt agierender Trickbetrüger. "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen" lautet der Titel eines Vortrags von Polizeioberkommissar Bernhard Weisshaar, den er kürzlich in Sunthausen auf Einladung des Nachbarschaftshilfevereins gehalten hat.

Das Ziel der Ganoven ist klar definiert: Emotionen wie Angst, Hilfsbereitschaft und Gier sollen den gesunden Menschenverstand der Opfer blockieren und sie ihre Börsen öffnen lassen. "Durch das Auslösen von Gefühlen bringt man jeden Menschen zum Handeln und setzt ihn in Bewegung", weiß der Kriminalbeamte. Deshalb gelte es, sich bei Anrufen oder überraschenden Besuchen keinesfalls unter Zeitdruck setzen zu lassen, um unüberlegte Handlungen zu vermeiden. Die im Alter oft verstärkt auftretende innere Stimme des Misstrauens sei eine der stärksten Waffen gegenüber Trickbetrügern. "Ein bis zwei Nächte darüber schlafen, eventuell mit einer Vertrauensperson sprechen und erst dann handeln", appellierte Weisshaar an die anwesenden Senioren.

Von diesen hatten sich leider nur wenige zum Referat eingefunden. Doch nahezu jeder wusste von nächtlichen Einbrüchen, Telefonanrufen mit unerwarteten Gewinnversprechen oder fremden Haustürbesuchen. Der Experte führte exemplarisch mögliche Situationen und Gegenmaßnahmen auf und wies darauf hin, dass Trickbetrüger ein grandioses Schauspieltalent an den Tag legen und die Opfer durch wohldurchdachte Fragestellungen mit dem Gespür von Bluthunden auf Schwächen abtasten.