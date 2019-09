von Jürgen Müller

Sie sind regelmäßig mit Markus Blust vom Fahrrad-Center Singer mit dem Rennrad unterwegs, verausgaben sich beim Indoor Cycling und kommen beim Functional-Training im Injoy so richtig ins schwitzen. Acht SÜDKURIER- und STAZ-Leser trainieren seit Juli für den 20. Riderman in Bad Dürrheim. In zwei Wochen ist es endlich soweit: Am Sonntag, 22. September, um 11.15 Uhr, erfolgt der Startschuss zur dritten Etappe der für ihre perfekte Organisation von allen Seiten gelobten, dreitägigen Veranstaltung. Nach zwei Monaten „schinden“, nimmt die inzwischen verschworene Truppe die 99 Kilometer über die Baar in Angriff und überwindet dabei stolze 1220 Höhenmeter.

„Je näher der Termin rückt, umso nervöser bin ich, wobei die Vorfreude überwiegt“, sagt Katja Schmidt, die seit ein paar Jahren Mountainbike fährt und jetzt für den Riderman auf das Rennrad umsteigt. „Natürlich bin ich aufgeregt“, pflichtet ihr Trainingskollegin Lena Häsler bei und meint eher im Spaß: „Ich möchte auf jeden Fall vor dem Besenwagen ins Ziel kommen.“ Hakan Bostan ist relativ viel mit dem Rennrad unterwegs und bezeichnet sich als Hobbyfahrer, der auch schon den Megathlon in Radolfzell in Angriff genommen hat. „Ich möchte den Leuten zeigen, dass beim Riderman auch ganz normale Radfahrer mitmachen können.“ Am meisten zu schaffen macht ihm das Functional-Training: „Das ist richtig hart.“

Sichtlich geschafft aber glücklich, die Testfahrt be- und überstanden zu haben sind (von links) Katja Schmidt, Hakan Bostan und Lena Häsler vom SÜDKURIER-Team. | Bild: Müller, Jürgen

Wie kam es zu dem SÜDKURIER- und STAZ-Leser Team? „Die Idee kommt eigentlich vom Megathlon her“, erklärt Veranstalter Rik Sauser, der diese Aktion jetzt zusammen mit SÜDKURIER-Gebietsverkaufsleiter Leo Malsam auch für den Riderman in Angriff nahm. „Wir wollen von dem Image weg, dass hier nur Profis mitmachen können. Das ist etwas, das immer schwerer zu transportieren ist“, betont Sauser und ergänzt: „Vor allem wollen wir natürlich Biker aus der Region motivieren. Es ist eine tolle und vor allem abgesperrte Strecke, herausfordernd und landschaftlich reizvoll zugleich, man trifft nette Leute und kann den Tag einfach nur genießen.“ Der Veranstalter stellt dem Leserteam die Startplätze kostenlos zur Verfügung. „Der SÜDKURIER hat mit dem Family Ride am 22. September außerdem eine Aktion zusammen mit der Schwenninger Krankenkasse gestartet, um Leser zu sportlichen Aktivitäten zu bewegen“, fügt Malsam hinzu.

Christian Martin (links) wird beim Functional-Training von Enes Ucar motiviert. | Bild: Müller, Jürgen

Neben dem Fahrtraining spielt das Functional-Training eine wichtige Rolle. Wir haben mal reingeschnuppert: Injoy-Fitness-Trainer Enes Ucar hat 25 Stationen aufgebaut, bei denen das eigene Körpergewicht eine große Rolle spielt. Um das ganze abwechslungsreich zu gestalten, kommen natürlich auch Medizinball, Kurz- und Langhantel sowie andere Kleingeräte zum Einsatz. „Auf geht‘s“ und „Komm, komm beißen“, feuert Enes die Biker an, eine Minute Vollgas, schneller Wechsel und schon geht es wieder los – eine Stunde lang. Einer, der alles gibt ist Christian Martin – er schwitzt so richtig, lacht aber die ganze Zeit und man sieht ihm an, dass es ihm Spaß macht. „Man kann das mit dem Zirkeltraining von früher gar nicht mehr vergleichen. Es ist wesentlich abwechslungsreicher und Enar kann uns super motivieren.“

Zwei Wochen bevor es losgeht, kommt er direkt aus den Savoyer Alpen in Frankreich und hat noch einmal richtig Höhenmeter gemacht. „Man muss auch nebenbei noch was tun, wenn man beim Riderman bestehen will“, findet der nach eigener Aussage „nicht ganz leichte“ Hobby-Rennradfahrer. „Ich bin vor Jahren schon einmal mitgefahren, aber inzwischen ist die Strecke härter geworden – eine richtige Herausforderung. Das Training im Team findet er super: „Man merkt, das wir so richtig zusammengewachsen sind. Vielleicht trifft man sich auch nach dem Riderman noch zu der einen oder anderen Ausfahrt.“

Die Testfahrt mit drei bekannten Radrennprofis im Vorfel des 20. Riderman, der in zwei Wochen in Bad Dürrheim über die Bühne geht, ist auch ein erster Prüfstein für die SÜDKURIER- und STAZ-Leser. Bilder: Jürgen Müller | Bild: Müller, Jürgen

Ein Höhepunkt bei der Vorbereitung auf das Rennen war die vom Veranstalter organisierte Testfahrt mit einigen Profis. Seite an Seite mit Simon Geschke, Johannes Fröhlinger und Lokalmatador Jan Hugger nahmen auch SÜDKURIER- und STAZ-Leser die Originalstrecke in Angriff – allerdings ganz gemütlich, wie Rik Sauser beim Briefing meinte. „Es war super, die Strecke so kennenzulernen“, sagte Katja Schmidt. „Sie ist anstrengend, aber machbar und vor allem landschaftlich sehr reizvoll. Uns sind die Störche über die Köpfe geflogen. Die letzten 20 Kilometer hab ich schon öfter auf den Tacho geschaut, aber es hat so richtig Bock gemacht.“ Und das Wichtigste: Alle Testfahrer kamen glücklich ins Ziel und können den Start in zwei Wochen kaum erwarten.