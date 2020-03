von Mandy Heinze

Beim Musik- und Trachtenverein Öfingen steht nicht nur das gemeinsame Musik machen an erster Stelle, sondern auch die Kameradschaft, die überall gepflegt wird. Beides ist im Verein untrennbar miteinander verbunden.

So gehörte zur kameradschaftlich geprägten Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag auch traditionell die musikalische Begrüßung durch die aktiven Musiker, bevor die Berichte aus den einzelnen Abteilungen folgten.

Der Tradition folgen auch die 44 Mitglieder der Bläserjugend, die zwischen acht und 27 Jahren jung sind, und die nicht nur musikalisch viel Spaß zusammen haben, sondern auch die Kameradschaft nicht zu kurz kommen lassen. So erklärte es deren Vorsitzende Jana Bausch. Bei den Jungmusikern des Vereins ist unterm Jahr eine Menge los. Dazu gehören Fasnachtsumzüge, Probenwochenende, ein Vorspielnachmittag und die Nikolausfeier. Dasselbe gilt bei den großen Musikern. Bei ihnen kommen allerdings im Jahresverlauf noch das Himmelbergfest, Hochzeiten, die Konfirmation, Kurkonzerte und Sportfeste dazu. Die Musiker sind bekannt dafür, bei diesen Gelegenheiten dem Publikum immer ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Die musikalische Leiterin der Bläserjugend, Julia Weber, zeigte sich stolz auf ihre jungen Musiker. Diese können mittlerweile locker ein Repertoire von zwei Stunden spielen und bewältigten mit dem Vorspielnachmittag im Ponyhof ihr erstes eigenes Event komplett alleine.

Der neue Dirigent

Am Abend der Jahreshauptversammlung konnte sich auch der neue Dirigent Andreas Frank offiziell vorstellen, nachdem sich der Musik- und Trachtenverein und Berthold Berberich Ende des vergangenen Jahres getrennt hatten.

Andreas Frank ist 41 Jahre alt, verheiratet und lebt in Aulfingen. Er erlernte das Instrument Posaune bei der Gemeindemusikkapelle Immendingen, war dann Vizedirigent bei der Stadtkapelle Donaueschingen, weiterhin acht Jahre als Dirigent bei der Polizeimusik Freiburg, bevor er vier Jahre beim Musikverein Grüningen tätig war. Nach einer Pause sagt er jetzt, dass es ihm gefehlt hat, gestalterisch tätig zu sein und er sich auf die gemeinsame Arbeit mit dem Öfinger Musik- und Trachtenverein sehr freut. „Die Entscheidung war ein Bauchgefühl“, so Andreas Frank. Sieben gemeinsame Proben bleiben noch bis zum ersten Konzert bei der Musikgala Bad Dürrheim.

Bei den dann anstehenden Wahlen wurde die Vereinsvorsitzende Christina Engesser einstimmig wieder gewählt. Neu ist Anke Rech als Schriftführerin, nachdem Katja Huger dieses Amt zur Verfügung stellte. Als neuer Beisitzer konnte Sascha Butschle gewonnen werden, da auch Philipp Kohler dieses Amt aus beruflichen Gründen abgeben musste.

Comedy und Satire

Am Samstag, 21. März, ist zum Comedy-Abend in die Osterberghalle eingeladen. Zu Gast ist das Duo „Bure zum Alange“ mit seinem umfangreichen Satireprogramm. Die musikalische Unterhaltung kommt an diesem Abend vom Musikverein und Kurkapelle aus Schonach. Die Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro pro Person. Sie sind erhältlich unter Telefon (07706) 56 56 oder per E-Mail an Musikverein-oefingen@web.de. Weitere Vorverkaufsstellen sind in Talheim beim Einzelhandel-Irion und in Ippingen beim Backstüble. Restliche Karten werden dann an der Abendkasse verkauft.