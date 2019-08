von SK

Am heutigen Freitag starten abends ab 17 Uhr auf dem Parkplatz in der Stadtmitte, beim Busbahnhof, die ersten Food Days in Bad Dürrheim. Der Veranstalter Hellfire Concerts aus Esslingen bei Aalen kündigt geballte kulinarische Vielfalt an, die ungebremst auf Gaumenfreude trifft. 17 Food-Trucks werden in der Kurstadt auffahren. Die Vielfalt unterschiedlichster Esskulturen dieser Welt spiegele sich in den angebotenen Gerichten wieder.

Da ist die Rede von süßen Verführungen über deftige Burger, von saftigen Burritos bis hin zu exotischen Gerichten – alles was Magen und Gaumen begehren könnten. Es werden auch regionale Anbieter vertreten sein, wie etwa der Cocktailstand vom Hotel am Solegarten mit Alexandra Limberger.

Neben den vielfältigen Köstlichkeiten wird ein buntes Rahmenprogramm angekündigt. Auf der Open-Air-Bühne gibt es Live-Musik zur Unterhaltung. Moderne Rockabilly-Musik, Rock und Schlager. Drei Bands seien engagiert, war zu erfahren. Eine für den Freitagabend, zwei für Samstag und eine für Sonntag. Zu den auftretenden Künstlern gehören unter anderem Danny Wünschel und die Band Hello Yak. Der Eintritt ist frei. eöffnet am Freitag, 30. August, von 17 bis 23 Uhr, Samstag, 31. August, von 12 bis 23 Uhr und Sonntag, 1. September, von 11 bis 18 Uhr.