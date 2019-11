Während es bei den einen noch „degege goht“, nehmen „Die Taktlosen“ in Sunthausen regelmäßig mit ihrem Warm-up als einer der ersten die Fasnet in Angriff. Am Samstag war es nun schon die fünfzehnte seiner Art. Die kommende Fastnachtssaison wird dieses mal sehr aufregend für die Taktlosen, also hielten sich auch die sechs Gastguggen nicht lange zurück und sorgten für Stimmung in der Sunthausener Festhalle. Für die zahlreich erschienenen Besucher bot dies die Gelegenheit, in der Halle kräftig mitzugehen und abzutanzen.

