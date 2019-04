von SK

Der Villinger Autor Christof Weiglein liest aus seinem frisch erschienenen Kriminalroman "Das Keltenritual" vor, der auf dem unweit gelegenen Magdalenenberg handelt. Auf dem dortigen sagenumwobenen Keltenpfad geschehen mysteriöse Rituale, denen der Roman-Kommissar Mark Panther Stück für Stück auf die Spur kommt. Und das, obwohl er sich eigentlich in der Villinger Heimat vom stressigen Großstadtleben Stuttgarts erholen möchte. Der spannende Roman greift die historischen Kelten-Funde der Region auf. Sein drittes Buch präsentiert Weiglein nun auch im Kurstift. Die musikalische Untermalung liefert die Villinger Gitarren-Koryphäe Patrick Ziegler. Die Krimi-Lesung von Morys Hofbuchhandlung findet am Montag, 29. April, im KWA Kurstift am Salinensee statt. Beginn ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse fünf Euro, im Vorverkauf (in allen Filialen der Hofbuchhandlung) vier Euro.