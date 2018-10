Zentral in der Kurstadt gelegen, liegt die Villa Amalia, ein 1902 erbautes und stattliches Haus. Wer das Gebäude heute betrachtet, dem mag sich nicht offenbaren, dass es vor einigen Jahren einige heftige Diskussionen um es gab. Viele Jahrzehnte wurde es von der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser betrieben. Als diese 2005 die Niederlassung in Bad Dürrheim aufgaben, war offen, was mit der Villa Amalia geschehen würde. Denn sie war baufällig geworden.

Nach einigen Jahren Leerstand, gab die Villa 2012 kein schönes Bild ab. Es fanden sich Käufer, die die Aufgabe annahmen, dem Gebäude wieder seinen alten Charme zurückzugeben. | Bild: Kurz, Susanna

Erhalt des Gebäudes beschlossen

Der Gemeinderat diskutierte immer wieder über einen Abriss des Hauses. Nach Bebauungsplanänderungen entschied sich das Gremium jedoch im Frühjahr 2012 doch für den Erhalt des Gebäudes, das nach den Jahren des Leerstandes massiv heruntergekommen war. Im Herbst 2012 fanden sich dann schließlich zwei Familien, die das Gebäude kauften und in den Folgejahren von Grund auf sanierten. Das Ehepaar Volker Reinhardt und Martina Engesser sowie Tom Dickmann hatten es der Kongregation abgekauft.

"Das Haus hat eine beeindruckende Geschichte und ist für Bad Dürrheim etwas ganz besonderes", schwärmt Volker Reinhardt noch heute. So weist er beispielsweise auf die Badeärztin Nancy Stafford aus Georgia hin, die Anfang des 20. Jahrhunderts in der Villa wohnte. Über die aufwendigen Sanierungsarbeiten hält er sich bedeckt. Er erfreut sich lieber, dass der alte Glanz in den Johanniterweg zurückgekehrt ist und auch Details wie ein originalgetreuer Schriftzug seinen Wohnort heute komplettieren.

Um die Villa herum musste zunächst der Bewuchs entfernt werden. | Bild: Kurz, Susanna

Alte Bilder zeugen vom Verfall der Villa. | Bild: Kurz, Susanna

Geschichte des Hauses Die Villa Amalia im Johanniterweg, neben der evangelischen Kirche gelegen, gehört zu den ältesten Gebäuden der Kurstadt. Erbaut wurde sie im Jahr 1902. Über mehrere Jahzehnte war sie Teil des Areals rund um das Sanatorium, das von der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern) betrieben wurde. Im Zweiten Weltkrieg diente die Villa als Zufluchtsort für evakuierte Mitschwestern. Der Orden hatte das Haus zunächst von der Familie Bürg gemietet und kaufte es schließlich in den 1960er Jahren. Nach einem Umbau zogen Küchenchef Rudolf Balbach und seine Familie mitsamt einiger Lehrlinge ein. Das Ehepaar Balbach lebte ein Vierteljahrhundert in der Villa und setzte sich für den Erhalt des Gebäudes ein. Als die Niederbronner Schwestern 2005 die Niederlassung in Bad Dürrheim aufgaben, war lange offen, was mit der Amalia geschehen würde.

