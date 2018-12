von Sabine Naiemi

Es geht voran für das geplante Parasol-Hotel in Bad Dürrheim: Für den Förderverein geht ein arbeitsintensives Jahr zu Ende, für 2018 wird eine positive Bilanz gezogen. Jetzt gilt es, eine Betriebsgesellschaft zu gründen und einen Investor zu finden.

Barrierefreies Hotel in Planung

Das komplett barrierefrei geplante Hotel entsteht auf einem 10 000 Quadratmeter großen Gelände, soll 90 Zimmer haben und als integrativer Betrieb arbeiten. „Die Planung wird unter Berücksichtigung neuer Richtlinien und städtebaulichen Anforderungen fortgeschrieben“, erklärt Günter Tarlatt, Projektentwicklung und gleichzeitig erster Vorsitzender des Fördervereins. Man hoffe vorsichtig auf einen Spatenstich in 2019, doch erst einmal müssten alle verfahrenstechnischen Dinge abgewickelt sein. Tarlatt: „Es kann auch 2020 werden.“

Die Betriebsgesellschaft

Mit der Lebenshilfe Villingen-Schwenningen und dem Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt Schwarzwald-Baar soll zeitnah eine Absichtserklärung unterzeichnet werden, um im neuen Jahr eine gemeinnützige Betriebsgesellschaft zu gründen. Dieser Schritt soll während des ersten Quartals 2019 erfolgen. Mitglieder dieser gemeinnützigen Betriebsgesellschaft werden die Arbeiterwohlfahrt, die Lebenshilfe, der Förderverein und schließlich der Investor sein. Der Förderverein ist in Erbpacht Eigentümer des Grundstückes, auf dem das Hotel entstehen soll, so Tarlatt weiter. Die Betriebsgesellschaft müsse die Pacht erwirtschaften und sei gleichzeitig die handelnde Institution für Fördergelder sowie Ansprechpartner des Bauvorhabens, so Tarlatt weiter.

Erste Investorengespräche

Erste Gespräche mit einem möglichen Investor hätten bereits stattgefunden, sagt Tarlatt. „Wir haben zwei gute Adressen.“ Ende Januar sei ein weiteres Gespräch mit einem zweiten Investor geplant. Diese Gespräche sollen das Vorhaben bezüglich wirtschaftlicher Tragfähigkeit voranbringen. Seitens der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) – Fachbereich Sozialwirtschaft – habe Mitte Dezember ein ausführliches Gespräch mit Vertretern der DHBW aus dem Bereich Sozialwirtschaft stattgefunden. Innerhalb der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen sei großes Wissen vorhanden, und es bestehe der Wunsch, dem Projekt zum Erfolg zu verhelfen.

Justizminister Wolf ist Schirmherr

Schirmherr Guido Wolf, Minister für Justiz, Europa und Tourismus in der Landesregierung Baden-Württemberg, ließ sich kürzlich vor Ort über den aktuellen Stand unterrichten. Ihm wurde die Bitte mit auf den Weg gegeben, den politischen Brückenschlag ins Sozialministerium zu vollziehen, um so Zugang zu Geldern aus Förderprogrammen zu bekommen. Tarlatt: „Neutrale Gutachten haben die wirtschaftliche Tragfähigkeit unseres Modells bestätigt.“ Damit sei eine wichtige Voraussetzung erfüllt, um von der „Aktion Mensch“ und dem KVJS (Kommunalverband Jugend und Soziales) Zuschüsse zu erhalten. Wichtig ist, dass die Anträge auf Zuschüsse und Förderungen gestellt werden, bevor irgendwelche Maßnahmen umgesetzt werden.

Viele Veranstaltungen geplant

Für den Sommer 2019 plant der Förderverein ein inklusives Sportevent. Dabei werden Menschen mit und ohne Einschränkungen zusammen Sport machen. Boccia und Fahrradfahren seien die Themen, die derzeit verfolgt werden. Mit der Stadt Bad Dürrheim und der Firma Sauser Event, welche jährlich den Rider Mann ausrichtet, haben sich zwei professionelle Partner gefunden. Ein weiterer Schritt zur Realisierung des Projektes soll eine Wohltätigkeitsveranstaltung am 16. November 2019 im Kurhaus in Bad Dürrheim sein. „Für das kommende Jahr hoffen wir, unser Vorhaben sozusagen über die Schwelle zu bringen“, merkt Günter Tarlatt abschließend an.