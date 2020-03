von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Seit mehreren Tagen ist die Corona-Pandemie nun aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Seit Freitag vor einer Woche sind Bürgermeister Jonathan Berggötz und die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung intensiv dabei, Vorgaben und Verordnungen des Landes umzusetzen, Bürgerinnen und Bürger zu informieren und Hilfestellung zu leisten, wo diese benötigt wird, berichtet die Stadtverwaltung in einer schriftlichen Mitteilung. An die Bürger appelliert Bürgermeister Berggötz: „Bleiben Sie bitte zu Hause! Ebenfalls können Sie darauf vertrauen, dass die Versorgung sichergestellt ist!“

Bereits letzte Woche wurde ein Corona Krisenstab zum ersten Mal zusammengerufen. Dieser tritt täglich in einer Telefonkonferenz zusammen. Der Krisenstab setzt sich zusammen aus dem Bürgermeister, den Amtsleitern, der Leitung des Sachgebietes Sicherheit und Ordnung sowie der Personalleitung und der Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In den Krisenstabsitzungen wird die aktuelle Lage besprochen und der jeweilige Stand aus den einzelnen Ressorts aufgezeigt und weitere Maßnahmen beschlossen.

Eines der wichtigsten Themen seien aktuelle und verlässliche Informationen für die Bürger. Hierzu habe die Stadtverwaltung mehrere Maßnahmen ergriffen. So wurde ein Informationsbrief aufgelegt und am Mittwoch an sämtliche Haushalte im Stadtgebiet verteilt.

Umfangreiche Maßnahmen

Gleich nach Bekanntwerden der Kita- und Schulschließungen am Freitag, 13. März, wurde damit begonnen diese gemeinsam mit den Einrichtungsleiterinnen und Rektoren zu organisieren. Bereits am Sonntag, 15. März, stand ein Kontaktformular für die Notfallbetreuung der Kinder von Eltern aus der kritischen Infrastruktur zur Verfügung. 24 Kinder sind seitdem in der Notfallbetreuung untergebracht. Alles funktioniere sehr gut, so die Stadt. Die Erzieherinnen der städtischen Kita-Einrichtungen würden seitdem konzeptionelle Arbeiten ausführen, an den Portfolios der Kinder arbeiten oder in Teilen Grundreinigungen vornehmen.

Das Rathaus selbst und alle Dienststellen wurden für den Publikumsverkehr geschlossen. In Zuge dessen seien Schichtpläne für alle Bereiche erarbeitet worden, um den direkten Kontakt der Mitarbeiter untereinander zu minimieren. Dafür seien auch der Arbeitszeitrahmen flexibilisiert und die Möglichkeiten zur Heimarbeit erweitert worden. Dies habe auch dazu dienen sollen, dass die Mitarbeiter die Betreuung ihrer Kinder besser organisieren können, so die Mitteilung.

Bei Wasserwerk und Kläranlage als mit die wichtigsten Betriebe für die Ver- und Entsorgung werde die Trennung der Mitarbeiter in Schichten noch konsequenter umgesetzt – sowohl persönlich, als auch räumlich. Der technische Betrieb ist sichergestellt. Kundenkontakte sind ausgesetzt.

Zudem würden Kontrollen an den gesperrten örtlichen Spielplätzen erfolgen. „Gegen die Verordnung des Landes zu verstoßen ist eine Straftat und kann mit einer Haftstrafe oder Bußgeld geahndet werden“, führt die Mitteilung der Stadt weiter aus.

Jetzt auch Gastro-Betriebe zu

Besonders viel Kommunikationsbedarf löste die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg und deren Anpassung bei Gaststätten im Bereich Sicherheit und Ordnung aus.

Sämtliche Gastro-Betriebe wurden auf verschiedene Arten kontaktiert, um sie über den jeweils aktuellen Stand der Regelungen zu informieren. Bisher waren die Gastronomie-Betriebe vom generellen Betriebsverbot ausgenommen. Jedoch sind auch die Speiselokale entsprechend der neuen Landesverordnung ab dem heutigen Samstag, 21. März, geschlossen. Beim Verbot zum Betrieb von Einzelhandelsgeschäften wurden bewusst die Betriebe zur Versorgung (Grundversorger) der Bürgerschaft ausgenommen.

Hilfe für die Menschen

Um Menschen in Notlagen direkt zu helfen, haben sich etliche Vereine, die Kirchen und Einzelpersonen gemeldet. Unter der Koordination des Sachgebiets Soziales ist eine Bürgerbörse zur Unterstützung von Hilfsbedürftigen eingerichtet. Die Malteser, das Mehrgenerationenhaus Lebenswert, die Nachbarschaftshilfe „Hilfe mit Herz und Hand“, die Kirchen sowie weitere Partner und Einzelpersonen wollen die großen und kleinen Probleme lindern, die nun durch die steigenden Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus entstehen. Erreichbar ist diese über ein Kontaktformular auf der Internetseite der Stadt.