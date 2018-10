von Wolf-Wilhelm Adam

An der Grund- und Werkrealschule und der Realschule am Salinensee besteht Sanierungsbedarf, das liegt für die Stadtverwaltung auf der Hand. Doch wie die Maßnahmen an Schulhof und Turnhalle im Stadtkern und dem Altbau am Salinensee finanziert werden können, ist noch offen, das zeigte sich nicht zuletzt in der jüngsten Verwaltungsausschuss-Sitzung, bei der die Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 auf der Tagesordnung standen.

Im Haushaltsplan sind für die Grund- und Werkrealschule rund 45 000 Euro für die Planung einer Sanierung vorgesehen. Man sehe als Stadt die vielen Brandbriefe aus der Bevölkerung, was den Zustand der Schule betreffe. Insbesondere der Schulhof sei stark sanierungsbedürftig, genauso aber auch die Turnhalle. Man wolle mit dem Geld ein Sanierungskonzept erarbeiten und dann den Räten zur Diskussion vorlegen.

Heinrich Glunz (CDU) regte an, ob es nicht möglich sei, den Schulhof als Maßnahme vorzuziehen. Sowohl Stadtkämmerer Jörg Dieterle als auch Bürgermeister Walter Klumpp gaben jedoch zu bedenken, dass es schwierig sei, eine solche Maßnahme vorzuziehen, wo man noch nicht einmal wisse, was bei einer Sanierung an Gesamtkosten auf die Stadt zukämen. "So würden wir vielleicht einen sechsstelligen Betrag in den Schulhof investieren und könnten dann beispielsweise die Turnhalle nicht mehr sanieren, wenn sich die dortigen Risse weiter vergrößern", sagte der Stadtkämmerer.

Zu wenig Platz für Schüler

Und nicht nur Investitionen in die Grund- und Werkrealschule standen an diesem Abend zur Debatte. Auch für die Realschule am Salinensee müsste eigentlich ein Sanierungskonzept gemacht werden, insbesondere was den Altbau betrifft. Die Schülerzahlen sind innerhalb der vergangenen zehn Jahre um über 170 auf rund 600 Schüler angestiegen, Tendenz weiter steigend. Und mittlerweile fahre man schon viergleisig, obwohl die Schule mit ihrem noch relativen jungen Neubau eigentlich nur für einen dreigleisigen Betrieb ausgelegt sei. Wolfgang Kaiser (LBU) forderte, dass hier die regionale Schulentwicklung konsultiert gehöre und man eine Gesamtplanung für die Schulen in der Kurstadt Bad Dürrheim auflegen sollte.

Den für den Altbau angedachten Aufzug mit einem Kostenvolumen von 125 000 Euro, damit behinderte Schüler einfacher in die Fachräume im Obergeschoss gelangen können, wurde zunächst einmal zurückgestellt. Auch vor dem Hintergrund, dass die Schulleitung selbst ihn als nicht unbedingt erforderlich ansieht. Alle weiteren Investitionskosten, wie die Jalousien für das Erdgeschoss im Neubau im Wert von rund 30 000 Euro wurden als sinnvoll erachtet, zumal die Räume als Aufenthaltsraum geplant, jetzt aber als Klassenzimmer genutzt würden. Zudem wurden sie wegen Sparmaßnahmen beim Neubau erst einmal weggelassen. Der diesjährige heiße Sommer habe jedoch gezeigt, dass sie doch vonnöten seien.

Neue Haushaltsführung Jörg Dieterle, Leiter des Amts für Finanzwesen, tat sein Bestes, um die Ausschussmitglieder mit der neuen Haushaltsform, der Doppik, vertraut zu machen. Die neue Struktur des Haushalts kommt durch das neue kommunale Haushaltsrecht, das vom Land verbindlich für alle Gemeinden spätestens zum 1. Januar 2020 gefordert wird. Die Kämmerei bereitet dieses vollständig andere Haushaltsrecht seit gut eineinhalb Jahren vor.

