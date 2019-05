von SK

Der Verein Nachbarschaftshilfe bietet einen Kurs an mit dem Thema der Alltaggestaltung mit an Demenz erkrankten Menschen.

Es gibt Anleitung, Betreuung und Unterstützung die helfen kann, im eigenen Alltag weiterzukommen und weiter zu leben, denn nichts mehr selbst machen zu können und vieles abgenommen zu bekommen, macht nicht nur unzufrieden, sondern es fördert auch den körperlichen und geistigen Abbau. Unterrichtet wird die Betreuung, um aktivierend und fördernd den Erhalt der Selbständigkeit zu unterstützen. Das Seminar vermittelt Grundlagen, um Menschen mit Demenz besser verstehen zu können. Vermittelt wird ein Handwerkzeug für eine Betreuung, die gewohntem und vertrautem in den Aufgaben des Alltags wieder Raum gibt. Es gibt Einblick in Symptome und Vielfalt der Krankheitsbilder, um Betroffene und Verhaltensweisen bei demenzieller Erkrankung verstehen zu können.

Die Dozentin kommt von der Basis und verfügt über große Erfahrung mit dem Krankheitsbild. Der Kurs ist kostenlos und wird von den Pflegekassen unterstützt. Der erste Teil findet statt am Freitag, 17. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr, der zweite Teil am Samstag, 18. Mai, von 9 bis 17 Uhr, im Bürgersaal im Rathaus Sunthausen. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen an: messmer-heinz@t-online.de.