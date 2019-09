von Wolf-Wilhelm Adam

Die Vereinsvertreterversammlung ist immer dafür da, gemeinsam den Veranstaltungskalender für das kommende Jahr zu besprechen. Jeder Verein entsendet dazu entweder den Vorstand selbst oder ein Vorstandsmitglied, das die Belange des Vereins vertritt und die Terminkoordination übernimmt. Dabei wurden die meisten Termine im Vorfeld schon an die Stadt gemeldet und es ist in der Regel nur noch ein Drüberschauen und Durchwinken des Kalenders.

Immer wieder gibt es aber auch Termine, an denen sich die Geister scheiden oder vielmehr sich die Vereinsvertreter ihren Unmut über Mehrfachbelegungen von der Seele reden. So auch wieder am Dienstagabend. Hauptamtsleiter Markus Stein hatte die Monate Januar bis August im Eiltempo hinter die Versammlung gebracht, als die Sprache auf den September kam. Am Wochenende vom 19. und 20. September 2020 finden gemäß aktueller Terminplanung nun tatsächlich vier Veranstaltungen gleichzeitig statt, was insbesondere die Vertreter des Gesangvereins Unterbaldingen in Rage versetzte. Schriftführerin Helga Baur machte ihrem Unmut Luft. Sie bezeichnete es als Unding, dass Vereine, die ihr Fest seit mehr als 30 Jahren immer zum gleichen Zeitpunkt veranstalten, immer wieder mit solchen Mehrfachbelegungen torpediert würden.

„Wir vom Gesangverein veranstalten seit 34 Jahren unser Herbstfest am dritten Wochenende im September. Dass Biesingen sein Dorffest und Hochemmingen sein Musikfest gleichzeitig veranstalten und nun auch noch der Riderman sich dieses Wochenende ausgesucht hat, kann ich nicht nachvollziehen“, ereiferte sich die Vereinsvertreterin. Zumal am Wochenende danach keine einzige Veranstaltung geplant sei.

Daniel Limberger von der Kur- und Bäder GmbH informierte darüber, dass der Riderman Teil des German Cycling Cups sei und man deshalb den Termin nicht einfach verschieben könne. Zudem habe ihm der Veranstalter Sauser Event versichert, dass die Straßensperrungen keinerlei Auswirkungen auf die Feste der verschiedenen Vereine haben würden. Das bezweifelte Helga Baur: „Wenn Riderman ist, macht sich rund um Bad Dürrheim keiner auf den Weg zu einem Herbstfest, einem Musikfest oder einem Dorffest.“ Sie störe vor allem, dass die Stadt nicht im Vorfeld der Vereinsvertreterversammlung einen Hinweis an die Vereine herausgegeben hatte, dass es zu Terminkollisionen komme.

Der Gesangverein behält sich nun vor, sein traditionelles Fest ausnahmsweise um eine Woche nach hinten zu schieben. „Dennoch wäre es wünschenswert, dass die Vereine künftig wieder mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Schließlich sind wir eine Gesamtstadt und es hilft doch keinem, wenn wir uns gegenseitig die Besucher wegnehmen“, so Baur.

Bürgermeister Jonathan Berggötz sicherte zu, auf die betroffenen Vereine zuzugehen und nächstes Jahr frühzeitiger über Terminüberschneidungen zu informieren. Er nutzte bei dieser Gelegenheit auch die Möglichkeit, den Vereinen und ihren Mitgliedern für ihr überdurchschnittliches Engagement zu danken. „Was hier in Bad Dürrheim und seinen Teilorten von den Vereinen angeboten wird, ist beeindruckend. Ich glaube, eine solche Vielfalt ist sonst nirgendwo zu finden.“

Die Vereine können noch bis zum 11. November Änderungswünsche melden. Dann wird der Veranstaltungskalender 2020 finalisiert und verteilt.